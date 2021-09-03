Лайт - значит легче? Как волгоградцы переносят вакцинацию однокомпонентной вакциной

Каждый 15-й прививающийся волгоградец выбирает "Лайт". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Чуть больше месяца назад, сразу после новости об обязательной вакцинации, в прививочные пункты Волгоградской области привезли первую партию «Спутника Лайт». Его главное отличие от других препаратов от коронавируса – он вводится один раз вместо двух. Волгоградцы выстроились в очередь – многим нужно принести на работу сертификат. Из-за экономии времени каждый 15-й прививающийся выбирал именно «Лайт». Отличается ли эта вакцина от остальных и какие побочные эффекты возможны, «КП-Волгоград» узнала у доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ, врача-аллерголога-иммунолога Элеоноры Белан.

ИММУНИТЕТ ЗА 15 МИНУТ

Вообще «Лайт», четвертую зарегистрированную в стране вакцину, рекомендуют делать тем, кто уже прививался ранее или же переболел коронавиурсом. Но как таковых ограничений или строгих показаний нет - вакцинируют всех желающих.

Как говорит эксперт Элеонора Белан, это не новая вакцина, а первый компонент «Спутника», его более облегченная версия. «Дочка», как и ее полновесный предшественник, действует по одному и тому же принципу – формирует иммунный ответ к ковиду. При этом однокомпонентная вакцина действует быстрее и имеет меньше побочек. По этой причине ее предпочитают делать пожилым людям.

Как показывает статистика, даже не болевшие волгоградцы при первой вакцинации довольно часто выбирают облегченную версию «Спутника», чтобы быстрее получить сертификат и отчитаться на работе. Любая иммунизация в условиях пандемии необходима. Просто «Лайт» (но опять-таки все индивидуально и зависит от здоровья человека, его иммунитета) может дать защиту на более короткий срок.

- Все вакцины от коронавируса доказали свою эффективность. Какую выбрать – решает сам человек. Важно понимать, что иммунизация населения в нынешней обстановке помогает снизить количество зараженных. Да, и вакцинированные могут заболеть. Бывают случаи, когда пациент заразился коронавирусом и в инкубационный период сделал прививку. Или заболел спустя несколько месяцев после иммунизации. Но врачи отмечают, что привитые переносят ковид гораздо легче, чем непривитые, - подчеркнула вирусолог Элеонора Белан.

Волгоградка Людмила прошла ревакцинацию – выбрала «Лайт».

- Я делала прививку в пункте вакцинации музей «России – моя история», никаких очередей не было. Работа организована очень хорошо. Волонтёры помогают заполнить все необходимые документы, провожает на осмотр. После этого делают вакцинацию. Все очень быстро и удобно, я потратила примерно 15 минут, - рассказал «КП-Волгоград» волгоградка Людмила Пылина.

Так как Людмила семь месяцев назад уже проходила вакцинацию «Спутником», на этот раз ей рекомендовали привиться «Лайтом».

- Вакцина «Спутник Лайт» рекомендована тем, кто переболел ковидом либо ранее делал прививку. Поэтому я последовала рекомендациям специалистов и сделала прививку этой вакциной. Все прошло хорошо. Вакцинировалась около четырех вечера, на следующий день уже на работе. Есть лёгкая слабость и немного побаливает рука. Первую вакцинацию переносила гораздо сложнее.

Из основных побочек: температура, слабость, боль на месте укола.

В УСЛОВИЯХ «ЭКСТРЕННОЙ» ВАКЦИНАЦИИ

Сейчас «Спутник Лайт» есть во всех прививочных пунктах Волгоградской области.

- По состоянию на 2 сентября в регион поступило 153 480 доз вакцины. В настоящее время препарат распределяется в 61 пункт на базе медицинских организаций, 10 ТРК и самый крупный прививочный центр в музее «Россия – моя история», - сообщили в пресс-службе облздрава.

Чтобы привиться в поликлинике, нужно записаться. А в ТРК и в музее «Россия – моя история» все происходит в порядке живой очереди. Хотя очередей практически нет – вакцины много, хватит на всех. Но у волгоградцев на фоне массовой вакцинации, хоть и длится она с начала года, возникает много вопросов. Например, почему сертификат дают на год, а прививаться рекомендуют каждые полгода?

Вакцинация каждые полгода – настоятельная рекомендация в условиях «экстренной» вакцинации. В отличие от гриппа, который протекает в неактивной фазе и не требует частой иммунизации, коронавирус более агрессивен. Заболевают люди любых возрастов, умирают молодые, заражаются не только зимой, но и летом. Не стоит забывать, на дворе пандемия. Отсюда и принцип: лучше иметь антитела, чем рисковать. Поэтому Минздрав и рекомендует всем, кто вакцинировался полгода назад или перенес ковид, сделать прививку.

- В соответствии с последними методическими рекомендациями Минздрава РФ, опубликованными 24 августа, вакцинация и повторная вакцинация граждан в соответствии с рекомендациями ВОЗ разделяется на «рутинную» и «экстренную» вакцинацию. С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации до достижения уровня коллективного в настоящий момент осуществляется «экстренная» вакцинация, - рассказали в облздраве. - «Экстренная» вакцинация представляет собой иммунизацию населения по эпидемическим показаниям после 6 месяцев после перенесенного заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или после 6 месяцев после предыдущей первичной вакцинации - до достижения уровня коллективного иммунитета населения.

Не стоит забывать, что инфицированный человек может заразить родных. Сейчас коронавирусом болеют целыми семьями.