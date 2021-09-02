В Волгограде большинство партий отказались от предвыборных теледебатов

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Но большинство представителей партий проигнорировали приглашение, несмотря на то, что эфирное время было предоставлено кандидатам для оглашения предвыборных программ абсолютно бесплатно.

В студию телеканала строго в назначенное время пришел лишь кандидат от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, руководитель ее регионального отделения Дмитрий Калашников. В отсутствии своих «коллег» Дмитрий Калашников озвучил основные пункты партийной программы,.

. Специально для Комсомольской Правды Дмитрий Калашников прокомментировал ситуацию с дебатами:

- На дебатах 2 сентября в эфире телеканала «Россия-1 Волгоград» сложилась скандальная ситуация: представители политических партий, принимающих участие в выборах в Государственную Думу РФ, отказались от участия в дискуссии. Кроме, подчеркиваю, партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, которую представлял я. У меня не может быть претензий к тем кандидатам, которые сегодня отсутствовали на дебатах, но у меня претензии к руководителям партий, которые выдвинули этих кандидатов. Если мы не приходим к нашим избирателям сейчас, в агитационный период: не приходим в газете, не приходим в бесплатном, заметьте, эфире на радио и телевидении – это, во-первых, подрывает саму основу выборной системы: люди не видят кандидатов, перестают доверять тем людям, которые пришли на дебаты – и, тем более, которые не пришли, а во-вторых, это характеризует партии, которые игнорируют возможность избирателей увидеть их представителей, услышать их программу».