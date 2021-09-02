Офисы Сбербанка в Волгоградской области открываются раньше своего графика

Сегодня, 2 сентября, офисы ПАО Сбербанк в Волгоградской области открылись для клиентов на 30 минут ранее своего обычного графика. В таком же режиме они продолжат свою работу 3 и 6 сентября.

4 сентября — режим работы офисов увеличен. Офисы будут работать в субботу по стандартному режиму работы будничного дня (пятницы) с открытием на 30 минут ранее стандартного рабочего дня.

5 сентября — на 30 минут ранее стандартного рабочего дня по режиму воскресения.

С 7 сентября все офисы банка в Волгоградской области продолжат работать в обычном режиме.

Обслуживание корпоративных клиентов 2, 3 и 6 сентября будет проводиться в режиме работы офисов банка.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении банка, так и в мобильном приложении, а также на сайте банка. С их списком можно ознакомиться в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

График работы можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:

Для юридических лиц информация доступна по номерам:

Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.