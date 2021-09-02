Как сэкономить на обслуживании автомобиля

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

С каждым месяцем растут цены на новые и автомобили с пробегом. Это связано со многими факторами – девальвацией рубля, дефицитом популярных моделей, возникшим на фоне пандемии коронавируса. При этом дорожает и обслуживание. Это заставляет покупателей разумно подойти к трате денег, а производителей предложить более выгодные программы по обслуживанию.

У официального дилера Volkswagen Волга-Раст отличное предложение для владельцев Коммерческих автомобилей Volkswagen - новый финансовый продукт «Пакет технического обслуживания».

Им могут воспользоваться как частные клиенты, чтобы сэкономить на обслуживании автомобиля, так и юридические лица. Последним это поможет существенно снизить издержки своего бизнеса.

Новую опцию «Пакет Технического обслуживания», включающую 2 ТО по фиксированной цене, клиенты могут приобрести при заказе в производство или покупке автомобилей Volkswagen T6.1, Volkswagen Crafter и Volkswagen Caddy 5.

Причины купить пакет из 2ТО:

– Выгодная цена на пакет из 2 ТО;

– Стоимость ТО фиксируется на весь срок и не зависит от курса валюты и инфляции;

– Не надо дополнительно платить за работу и материал;

– Входит в стоимость автокредита (в том числе по льготной программе «Фольксваген Банк РУС»);

– При продаже автомобиля сервисный пакет переходит новому собственнику

В «Пакет Технического обслуживания», входит:

– Обязательная замена масла в двигателе (согласно спецификациям производителя);

– Замена необходимых оригинальных фильтров (масляного, салонного, воздушного, топливного);

– Проведение всего объема предписанных инспекционных (проверочных) работ.

Обязательные регламентные работы проводятся при пробегах 20 000 и 40 000 км, а если владелец пользуется автомобилем не очень активно, то по истечении первого и второго годов эксплуатации.

Такие же условия производитель подготовил и для модели Volkswagen Caddy 5. Но в этом случае регламентные работы проводятся при пробегах 15 000 и 3 000 километров.

Уточнить подробности программы и стоимость пакета ТО можно в салоне официального дилера Volkswagen Волга-Раст Коммерческие автомобили, ул. Землячки, 82Г или телефону: +7 8442 781 111.

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