Ликвидация волгоградского «Белого моря» устранит экологическую угрозу для Волги и Каспия

Зачистят «Белое море» волгоградского «Химпрома» и вернут эту территорию к жизни по программе «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Фото: АВО

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области заключил госконтракт на проведение инженерных изысканий на шламонакопителе «Химпрома». Выполнять их будет компания ООО «ГеоТехПроект», у которой имеется опыт работы на мусорных полигонах, шламонакопителях, объектах захоронения отходов I-V класса опасности. По итогам комплексного изучения природных условий территории «Белого моря» и факторов техногенного воздействия бюро подготовит проектно-сметную документацию для ликвидации опасного объекта.

Компания проведет все исследования и подготовит 3D-модель объекта для последующего обезвреживания шламонакопителя химически опасного производства площадью в 25 гектаров и рекультивации земель. Готовый проект в 2022 году должен отправиться на согласование в Минприроды РФ.

Зачистят «Белое море» волгоградского «Химпрома» и вернут эту территорию к жизни по программе «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». По мнению председателя парламентской комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития Волгоградской области Олега Савченко, ликвидация шламонакопителя станет одним из важнейших этапов устранения экологических угроз для всех расположенных вдоль Волги территорий от Волгограда до Каспийского моря.

– В «Белом море» около 1,5 миллиона кубометров шлама. Нужно точно установить, какие там сейчас концентрации опасных химических веществ. Работа по проведению изысканий началась очень своевременно. Шламонакопитель находится прямо на берегу Волги. Там довольно узкий песчаный перешеек. Нужно оградить нашу прекрасную реку от попадания в нее загрязняющих веществ, - считает политик.

В начале 60-х годов XX века на шламонакопителе «Химпрома» уже была аварийная ситуация. Допустить подобное еще раз нельзя, для Волгограда и Волги это будет экологической катастрофой, подчеркивает парламентарий.

Фото: Ирина СИМОНОВА

- Подписание госконтракта с компанией, имеющей хороший опыт проведения инженерных изысканий на объектах накопленного вреда, можно считать началом большого дела, - отмечает Олег Савченко. - Региону удалось добиться вхождения в федеральную программу, продумать алгоритм дальнейшей работы с «Белым морем». Это – забота обо всех нас, тех, кто сейчас живет в Волгоградской области, и ради будущего новых поколений.

Напомним, волгоградский «Химпром» обанкротился много лет назад. Завод оставил после себя опасное наследие - шламонакопитель, представляющий собой 25 гектаров мертвой земли с заложенной в ней экологической бомбой. При этом местами залежи химически опасных отходов достигают до 18 метров в глубину. В мае текущего года на территории «Белого моря» прошло совещание с участием руководства Министерства природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзора и профильных федеральных и региональных служб. По его итогам решили провести дополнительные исследования, чтобы определить оптимальный путь ликвидации шламонакопителя.