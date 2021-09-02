Презентация абсолютно нового Volkswagen Taos в Волга-Раст

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Приглашаем вас на презентацию абсолютно нового автомобиля Volkswagen Taos! Кроссовер оснащен широким набором электронных ассистентов водителя, цифровой приборной панелью, обновленной мультимедийной системой с экраном диагональю в 10 дюймов. Атмосферная подсветка салона в 10 цветах, харизматичный внешний вид и это, далеко не все, что можно сказать о Volkswagen Taos.

Мероприятие пройдет 11-13 сентября, в официальном дилерском центре Volkswagen Волга-Раст на Мамаевом кургане

Вас будет ждать потрясающая праздничная атмосфера:

·Авторская кухня

·Парфюмерный мастер-класс

·Нумеролог

·Детский аниматор

·Конкурсы и подарки

·Тест-драйв на Volkswagen Taos Volkswagen Taos-выезжай за рамки!

Зарегистрируйтесь на мероприятие на сайте или по тел.: +7 8442 55 22 55

Официальный дилер Volkswagen Волга-Раст, ул. Землячки, 82Г.

Реклама.