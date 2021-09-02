Презентация абсолютно нового Volkswagen Taos в Волга-Раст

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"
Приглашаем вас на презентацию абсолютно нового автомобиля Volkswagen Taos! Кроссовер оснащен широким набором электронных ассистентов водителя, цифровой приборной панелью, обновленной мультимедийной системой с экраном диагональю в 10 дюймов. Атмосферная подсветка салона в 10 цветах, харизматичный внешний вид и это, далеко не все, что можно сказать о Volkswagen Taos.
Вас будет ждать потрясающая праздничная атмосфера:
·Авторская кухня
·Парфюмерный мастер-класс
·Нумеролог
·Детский аниматор
·Конкурсы и подарки
·Тест-драйв на Volkswagen Taos Volkswagen Taos-выезжай за рамки!
Зарегистрируйтесь на мероприятие на сайте или по тел.: +7 8442 55 22 55
Официальный дилер Volkswagen Волга-Раст, ул. Землячки, 82Г.
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