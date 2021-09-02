Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 2 сентября: третья волна заболеваемости не идет на спад

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 2 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области уже на протяжении двух месяцев сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом. И пока третья волна пандемии в регионе не идет на спад. 2 сентября COVID-19 подтвердился у 350 волгоградцев, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные портала стопкоронавирус.рф. Сегодня область снова на 15-м место по количеству новых случаев ковида. Всего по стране в четверг выявили 18 985 заразившихся опасным вирусом. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 2 сентября 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За всю пандемию среди волгоградцев ковид подхватили 82 417, а выздоровели почти на 10 тысяч человек меньше. Вылечились от коронавируса 73 124 жителя Волгоградской области, за последние сутки благополучно завершили борьбу с вирусом 317 пациентов.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Сохраняются высокие цифры смертности от COVID-19. Сегодня в регионе зафиксировали 16 летальных исходов, причиной которых стал коронавирус. Всего ковид унес жизни уже 2 323 волгоградцев.