Тело пропавшего волгоградского байдарочника нашли в Карелии

Тело байдарочника из Волгограда, которого искали два дня, нашли в Карелии.

Двое байдарочников из Волгограда пропали в Карелии 30 августа. Мужчины ушли в сплав по реке Шуя и перестали выходить на связь. Карельская республиканская аварийно-спасательная служба начала искать их на следующий день – 31 августа. Одного жителя Волгоградской области нашли погибшим, поиски второго продолжаются.

Как рассказали в Следственном комитете по Республике Карелия, тело одного волгоградца нашли на Верхней Шуе после порога Кеняйкоски. Известно, что это самый сложный порог на всей реке. Второго байдарочника до сих пор ищут. Поиски контролирует Следком, поскольку один из участников сплава погиб. Причину смерти определят медики. После этого будет решаться вопрос о возбуждении дела.