Geely ATLAS PRO: новое поколение популярного внедорожника

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

После нескольких успешных лет выпуска и продаж кроссовера Geely Atlas в России, китайский производитель решил обновить машину, добавив ей новой динамики, проходимости, комфорта и безопасности. Так появился Atlas PRO, который должен сменить своего предшественника на конвейере белорусского «БелДжи» в Жодино.

Поклонники этой марки автомобиля уже давно не воспринимают Atlas как произведение китайского автопрома. С конструкторами Geely уже не первый год плотно сотрудничают шведы из Volvo, которые обеспечивают модульную платформу для машины, движки, основной пакет автомобильных помощников и технологий безопасности. Технологичную подвеску настраивают специалисты Lotus[1].

Новый Atlas PRO изначально позиционировался как рестайлинговый вариант «классического» кроссовера Atlas, в течение последних 7 лет обкатываемого в Беларуси и России. Однако идея «обновить» модель была реализована несколько шире, чем изначально планировали конструкторы – вместо сдержанного рестайла получилось почти полноценное новое поколение кроссоверов.

Экстерьер

Сразу отметим, что Atlas PRO остался на старой модульной платформе CMA (Compact Modular Arhitecture[2]), которую разрабатывали шведские автопроизводители, и основные элементы кузова остались почти без изменений. Однако PRO стал чуть больше своего предшественника (4544 х 1831 х 1713 мм), получил увеличенный до 177 мм клиренс и до 378 литров багажник.

Дизайн кузова остался все тем же «сдержанно-роскошным», динамичным и лаконично-стильным. Более мощной теперь выглядит линия капота, новую форму получили зеркала заднего обзора, появился спортивный задний спойлер и рейлинги на крыше, более контрастно смотрится концентрическая радиаторная решетка, установлены более рельефные бамперы, задняя дверь изменила форму и получила электропривод.

Кроссовер оборудован полностью обновленной световой оптикой – светодиодными фарами ближнего и дальнего света Valeo[3], дневные ходовые LED[4] -огни с интеллектуальной системой включения и переключения дальнего света (IHBC[5]), задние фонари с динамичными указателями поворотов. Оптика работает на расстояние до 220 метров и обеспечивает высокий уровень энергоэкономии.

Двигатель и ходовая

Пока Geely Atlas PRO будет представлен на российском рынке двумя топовыми полноприводными комплектациями Flagship[6] и Flagship+, которые будут комплектоваться 3-цилиндровым турбированным мотором на 1.5 литра с непосредственным впрыском топлива и мощностью до 177 л.с., синхронизированным с мягким гибридом 48V EMS[7] (литий-ионная батарея) и стартер-генератором. Суммарно силовая установка сможет выдавать до 190 л.с. мощности и будет работать в паре с 7-ступенчатой преселективной роботизированной трансмиссией.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Гибридная система сможет дозаряжать батарею на ходу – при торможении, и разгонять кроссовер до 100 км/час всего за 9.5 секунд. Средний расход топлива в смешанной цикле у Atlas PRO – 6.5-7.5 литров.

Система полного привода автомобиля представлена электронно-управляемой межосевой муфтой BorgWarner[8], которая автоматически подключается к ведущему мосту при увеличении нагрузки на колеса. Мягкость хода обеспечивает многорычажная динамичная задняя подвеска и передняя подвеска типа McPherson[9].

Системы активной и пассивной безопасности в обеих «российских» комплектациях идентичны и максимально широки:

антиблокировка тормозов (ABS[10]) с опцией антипробуксовки (TCS[11]);

автоматическое аварийное торможение/распознавание препятствий (AEB[12]) + помощь при экстренном торможении (EBA[13]) + сигнализация при торможении (ESS[14]);

распределение тормозного усилия (EBD[15]) + автоматическое ограничение скорости;

удержание авто на месте (AutoHold[16]) + курсовая устойчивость (ESC[17]) + удержание в полосе (LKA[18])/предупреждение о выезде с полосы (LDW[19]);

- помощь при старте и движении на подъеме (HHC[20] /HDC[21]);

- передние и задние датчики парковки +система кругового обзора;

- распознавание дорожных знаков (SLIF[22]);

- датчики дождя;

- мониторинг давления в шинах;

- информирование о физическом состоянии водителя;

- электроусилитель рулевого управления (EPS[23]);

- электронный стояночный тормоз (EPB) [24];

- иммобилайзер и бесключевой доступ в салон;

- вызов экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Отдельного круиз-контроля в Atlas PRO нет, как и у предшественника, но его успешно заменяет интеллектуальная система ICC[25], которая автоматически настраивает подвеску автомобиля в зависимости от дорожных условий и выбранного режима вождения (Eco[26], Comfort[27], Sport[28], Offroad[29]).

Из систем пассивной безопасности в кроссовере представлены фронтальные и боковые подушки безопасности со шторками, крепление детских кресел IsoFix[30], блокировка замков в начале движения и «детский замок» для блокировки дверей заднего ряда.

Отдельного пакета «зимних» опций в Geely Atlas PRO пока не предусмотрено, но машина создавалась для эксплуатации в России, поэтому типовые «холодные» опции есть: подогрев электрорегулируемых зеркал заднего обзора, форсунок омывателя лобового стекла, сидений в салоне и рулевого колеса.

Интерьер салона

Салон Geely Atlas PRO подвергся, пожалуй, самым существенным доработкам и выглядит действительно дорого и стильно-роскошно. Грамотно подобранные материалы обивки, дополнительные отделочные элементы из мягкого темного пластика, дорогая экокожа ортопедических сидений с тиснением и грамотно подобранной текстурой поверхностей – все это создает максимум комфорта.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Сиденья можно регулировать в нескольких плоскостях, противоаварийные подголовники также регулируются одной рукой, на выбор предлагается 42 цвета атмосферной салонной подсветки. Отдельное преимущество – большое пространство на заднем диване, где будет удобно даже людям с ростом выше 190 см, дополнительная задняя подсветка пассажирских мест, подлокотник, воздушный обдув и USB[31] -розетки для подключения гаджетов.

Водительское место оборудовано специальным креслом со множеством регулируемых положений и большой 7-дюймовой цифровой панелью приборов, дизайн которой может меняться настройками или при изменении режима вождения. На приборной панели – цветной интерактивный 12.3-дюймовый дисплей мультимедиа, с которого можно управлять включением аудио- и видеофайлов на 8 встроенных динамиков, подключать смартфон, регулировать задний обзор с 3D-камер кругового обзора и обогрев пассажирских сидений.

Часть управляющих опций, бесключевой доступ, микрообдув салона и режимы климат-контроля перенесены на мультимедийный руль в кожаной оплетке. Рулевая колонка может регулироваться по длине вылета и наклону, есть опция подогрева руля.

Фото: ГК"ВОЛГА-РАСТ"

Единственное серьезное отличие салонного дизайна в комплектации Flagship+ по сравнению с Flagship[6] – большая панорамная крыша с регулируемым люком и дополнительная подсветка сидений первого ряда в солнцезащитных козырьках.

Кроссовер Geely Atlas PRO выпускается на заводе в белорусском Жодино параллельно со своим предшественником и доступен для тест-драйва в салоне официального дилера Geely в Волгограде – компании «Волга Раст». Старт продаж Geely Atlas PRO намечен на 15 сентября 2021 года.

Запишитесь на тест-драйв в салоне официального дилера GEELY Волга-Раст г. Волгоград ул. Землячки, 69 или по тел.: +7 8442 55 22 77.

Перевод:

[1] Lotus - (англ.) малайзийский автопроизводитель, транслитерация Лотус.

[2] CMA - (англ. Compact Modular Arhitecture) глобальная универсальная автомобильная платформа, совместно разработанная Volvo и Geely под их флагом исследований и разработок China Euro Vehicle Technology AB, транслитерация КМА.

[3] Valeo - (англ.) светодиодные фары ближнего и дальнего света, транслитерация Валео.

[4] LED - (англ.) светоизлучающий диод, транслитерация Лэд.

[5] IHBC - (англ.) интеллектуальная система включения и переключения дальнего света, транслитерация ИХБЦ.

[6] Flagship - (англ.) тип комплектации автомобиля, транслитерация Флэщип.

[7] 48V EMS - (англ.) литий-ионная батарея, транслитерация 48V ЕМС.

[8] BorgWarner - (англ.) электронно-управляемая межосевая муфта, транслитерация БоргВорнер.

[9] McPherson - (англ.) подвеска на направляющих стойках, транслитерация Макферсон.

[10] ABS - (англ.) система антиблокировки тормозов в автомобиле, транслитерация АБС.

[11] TCS - (англ.) система позволяет избежать пробуксовки колес автомобиля, транслитерация ТЦС.

[12] AEB - (англ.) система автоматического аварийного торможения, транслитерация АЭБ.

[13] EBA - (англ.) электронная система экстренного торможения автомобиля, транслитерация ЭБА.

[14] ESS - (англ. Emergency Stop Signal system) система предупреждения об экстренном торможении, транслитерация ЭСС.

[15] EBD - (англ.) система электронного распределения тормозного усилия, транслитерация ЕБД.

[16] Auto Hold- (англ.) функция обеспечивает автоматическое контролируемое удержание автомобиля на месте, независимо от причины, по которой остановился автомобиль, транслитерация АвтоХолд.

[17] ESC- (англ. Electronic Stability Control) бортовая электронная система, которая помогает предотвратить пробуксовку и крен кузова, транслитерация ЕСЦ.

[18] LKA - (англ.) система помощи по удержанию автомобиля в полосе движения, транслитерация ЛКА.

[19] LDW - (англ.) функция предупреждения о сходе автомобиля с полосы, транслитерация ЛДВ.

[20] ННС - (англ. Hill-start Assist Control) система помощи при подъеме по склону, транслитерация ХХК.

[21] HDC - (англ. Hill Descent Control) система с электронным управлением, замедляющая скорость движения автомобиля на спуске, транслитерация ХДК.

[22] SLIF - (англ.) система распознавания дорожных знаков, транслитерация СЛИФ.

[23] EPS - (англ.) электроусилитель рулевого управления, транслитерация ЕПС.

[24] EPB - (англ.) электрический стояночный тормоз, транслитерация ЕПБ.

[25] ICC - (англ.) интеллектуальный круиз – контроль, обеспечивающий соблюдение безопасной дистанции с другими участниками дорожного движения ИКК.

[26] Eco - (англ.) режима вождения автомобилем, транслитерация Эко.

[27] Comfort - (англ.) режима вождения автомобилем, транслитерация Комфорт.

[28] Sport - (англ.) режима вождения автомобилем, транслитерация Спорт.

[29] Offroad - (англ.) режима вождения автомобилем, транслитерация Оффроад.

[30] IsoFix - (англ.) система крепления детских автокресел в автомобиле, транслитерация Изофикс.

[31] USB- (англ.) последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике, транслитерация ЮЭсБи.

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