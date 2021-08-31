Федеральный проект «Детство без опасности» запустится на базе роддома № 2 г. Волгограда

ГУЗ «Клинический родильный дом № 2» станет вторым центром на территории Волгоградской области, где будут проводиться курсы по обучению правилам перевозки детей, в 2020 году проект «Детство без опасности» стартовал на базе ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2».

Проект реализуется в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и реализации Стратегии безопасности дорожного движения до 2024 года, во исполнение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

В России трёхлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов реализуется с июня 2019 года, в котором тренинги «Детство без опасности» стартовали в 30 регионах. В 2020 году проект охватил еще 35 регионов. В 2021 году в проекте будут задействованы остальные регионы нашей страны.

Всего с 2019 по 2021 годы проект «Детство без опасности» охватит 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации. За это время медицинские сотрудники перинатальных центров несколько раз в неделю будут проводить тренинги по теме установки и использования, сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдения «детского режима» на дороге (оптимальный скоростной режим, аккуратное вождение), а также обучать правилам перехода проезжей части дороги с коляской. Занятия проходят на специализированном демонстрационном оборудовании с заинтересованной аудиторией из числа родильниц.

Проект реализуется ГУОБДД МВД России при поддержке Минздрава России и экспертного центра «Движение без опасности». Организаторы планируют заявить о начале реализации проекта 3 сентября на пресс-конференции в Волгограде.

Информация предоставлена УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области.