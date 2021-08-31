Горячие корпоративные баталии на песке

Игровой момент. Фото: Эльмира Ким

Только работа в команде позволяет добиваться хороших результатов в любом деле. Чтобы быть не просто коллегами, а настоящими друзьями и единомышленниками, важно проводить время вместе не только в течение рабочего дня. Корпоративный дух создается в том числе при активном отдыхе и занятии спортом. Таким является пляжный волейбол. В субботу, 28 августа, в парке -клубе «Бобры» в шестой раз был разыгран Кубок «Комсомольской правды» по пляжному волейболу.

На берегу Волги во время праз

В Волгограде состоялся VI турнир по корпоративному пляжному волейболу на Кубок «КП». Фото: Эльмира Ким

дника спорта царило отличное настроение, а матчи проходили с невероятной самоотдачей участников. За Кубок сражались команды Главного управления МЧС России по Волгоградской области, «Ростелекома», «Банка ПСБ» и «МТС». Атмосфера игр была словно на турнире среди профессионалов. Все матчи получились очень захватывающими, жаркими не только из-за погоды, игроки получили огромное удовольствие.

Все волейболисты доброжелательно и с уважением относились к соперникам. А за соблюдением игроками всех правил пляжного волейбола внимательно следил судья первой категории соревнований Дмитрий Афанасьев. Он представлял Федерацию волейбола Волгоградской области. Спортивное мероприятие было наполнено исключительно положительными эмоциями. Ведь никто не остался без подарков и призов.

Партнером турнира неизменно, вот уже шестой раз стал Волгоградский филиал ПАО «Ростелеком». Его команда также была среди участников.

1 МЕСТО: Команда «Ростелекома». Фото: Эльмира Ким

- «Ростелеком» с большим удовольствием поддерживает соревнования в Волгограде, в том числе те, которые организует «Комсомольская правда». И наш коллектив всегда достойно отстаивает свое имя в любых турнирах. Мы участвуем в спортивных мероприятиях не только по пляжному волейболу, но и по другим видам, - отметил директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец. - Компании важно иметь хороший корпоративный дух и популяризировать здоровый образ жизни среди сотрудников и всех волгоградцев. Важно также, что среди играющих команд есть команды партнеров «Ростелекома», и это хорошо не только для бизнеса, но и для партнерских взаимоотношений.

Команда МТС. Фото: Эльмира Ким

Немного не повезло на волейбольном турнире команде «МТС». В трех матчах она потерпела поражения со счетом 0:2 и заняла четвертое место. Но несмотря на это, можно точно сказать, они были самой веселой и жизнерадостной командой. На третьем месте почета расположился коллектив Главного управления МЧС России по Волгоградской области. У него одна победа и два проигрыша.

2 МЕСТО: Команда «ПСБ». Фото: Эльмира Ким

Судьба Кубка «Комсомольской правды» решалась в противостоянии «Ростелекома» и «Банка ПСБ». В напряженной борьбе со счетом 2:1 сильнее оказался «Ростелеком». Эта команда и стала победителем турнира на берегу Волги. У «Банка ПСБ» второе место.

3 МЕСТО: Команда Главного управления МЧС России по Волгоградской области. Фото: Эльмира Ким

У всех участников после завершения соревнования было отличное настроение. Ведь все спортсмены и болельщики в дружеской обстановке могли пообщаться друг с другом. А призеры Кубка «Комсомольской правды» на церемонии награждения также получили особенные подарки от партнеров турнира. Коллективу Главного управления МЧС России по Волгоградской области за третье место вручили пригласительные от кинотеатра «Мори Синема». Занявший второе место «Банк ПСБ» получил сертификаты от парка-клуба «Бобры», победитель «Ростелеком» был награжден сертификатом от компании «Сплав34». Это был настоящий праздник корпоративного спорта и честной борьбы под согревающим солнцем на берегу великой реки.

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