На Гремячинском ГОКе внедряют лучшие традиции трудовых соревнований

Фото: Ирина СИМОНОВА

За звание лучшей смены и лучшей бригады состязались сотрудники сильвинитовой обогатительной фабрики и рудника.

Критерии успеха в соревновании – производственные показатели выполнения работ при неукоснительном соблюдении правил техники безопасности и охраны труда. Для команд сильвинитовой обогатительной фабрики решающим стал объем выпуска готовой продукции, для конкурсантов из числа работников подземного комплекса - максимальное количество поднятой горной массы, добытой руды и протяженность проходки в сочетании наибольшим коэффициентом использования шпуров.

Конкурс проходил без отрыва от производства - в рабочем порядке при исполнении повседневных рабочих заданий. Итоги соревнования трудовых коллективов эффективности работы подвели в преддверии большого торжества – 20-й годовщины со дня образования АО «МХК «ЕвроХим» и 15-летия «ЕвроХим-ВолгаКалия».

Фото: Ирина СИМОНОВА

В номинации «Лучшая смена сильвинитовой обогатительной фабрики» победила смена «А» во главе с начальником смены Вячеславом Смирновым. Звание «Лучшая смена Участка подъема и поддержания стволов» завоевала 1-я смена во главе со сменным механиком Александром Кривошея.

В соревновании комплексов комбайн - самоходный вагон самые высокие результаты за период проведения соревнования у экипажа УРАЛ № 175 под руководством бригадира Дениса Шашко, а среди самоходных буровых установок победила бригада «Сандвика» №1 под руководством бригадира Дмитрия Мотошина.

В номинации «Лучшее звено» среди самоходных буровых установок «Сандвик» лучшими стали Хайбула Закарьяев и Роман Лопатин, а среди комбайновых комплексов - звено Михаила Балаболова и Дмитрия Старкова.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Почетные грамоты вручены победителям на торжественной церемонии награждения лучших профессионалов предприятия, которая состоялась на Гремячинском ГОКе в юбилей предприятия.

В 2021 году 20-й день рождения отмечает «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Дочернее предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий» строит в Волгоградской области современный Гремячинский горно-обогатительный комбинат по добыче и переработке калийных солей.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Повышение престижа рабочих профессий, поддержка стремления работников повышать свой профессиональный уровень, осваивать новые технологии и совершенствовать навыки работы – важная часть производственной и социальной программ, реализуемых на предприятиях компании «ЕвроХим».