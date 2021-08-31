Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 31 августа: 349 заболевших и 16 умерших

Актуальная информация о коронавирусе на 31 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградская область стабильно занимает 15-е место по распространению коронавируса среди 85 регионов России. Если в целом по стране ежедневный прирост немного, но снижается, то в Волгограде и области ситуация пока остается напряженной. Накануне, 30 августа, оперштаб РФ сообщил о 351 зараженном, 31 августа – о 349. Незначительный, но спад есть. Что остается на высоком уровне, так это смертность. Пациенты умирают каждый день: сегодня снова 16 погибших от ковида. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 31 августа 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф

- За последние сутки в России выявлено 17 813 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 366 (7,7%) без клинических проявлений болезни, - уточнили в оперштабе. - Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 918 965 человек в 85 регионах.

Фото: стопкоронавирус.рф.

За период пандемии от коронавиурса умерли 183 224 человека, в том числе 2292 жителя Волгоградской области. Спасти удается не всех, поэтому людей настоятельно просят своевременно обращаться к врачам.

Отметим, что в Волгограде и области развернуты прививочные центры. Вакцинация от коронавируса – бесплатная процедура, состоящая из одного или двух этапов. Среди волгоградец популярностью пользуется «Спутник Лайт», этот препарат нужно вводить один раз (вместо двух, как у обычного «Спутника»). Перед началом очного учебного года педагоги прошли иммунизацию. Не исключат, что осенью возможен резкий рост числа заболевших.