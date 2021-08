Игорь Артамонов поздравил коллектив ОЭЗ «Липецк» с 15-летием

Фото предоставлено пресс-службой администрации липецкой области

Глава региона Игорь Артамонов поздравил коллектив управляющей компании ОЭЗ «Липецк», отметил высокие результаты и успехи в развитии проекта и вручил благодарственные грамоты лучшим специалистам - заместителю директора Центра развития инвестиционного потенциала Липецкой области Андрею Нагорному и слесарю по эксплуатации и ремонту сетей Евгению Обоимову.

«Особая экономическая зона «Липецк» считается одной из лучших в стране, она опережает в своем развитии другие подобные площадки и в различных рейтингах занимает лидирующие строчки. Мы открыты для новых резидентов. В последние годы в Липецк приходят заводы, работающие по принципу «зелёной экономики» с социальной ответственностью и высокой корпоративной культурой. Поздравляю команду особой экономической зоны, желаю резидентам удвоения выпуска продукции, прибыли и зарплаты сотрудников», - сказал Игорь Артамонов.

Также сегодня в торжественной обстановке был зарегистрирован новый инвестор в особой экономической зоне «Липецк». Свидетельство резидента получила компания «Новотранс». Документ заместителю генерального директора ООО «ММК «Новотранс» Дмитрию Середе вручил Игорь Артамонов. «Новотранс» инвестирует в создание машиностроительного комплекса в Липецкой области 30 млрд рублей, будет создано более 1000 рабочих мест.

Вместе с Дмитрием Середой и генеральным директором ОЭЗ «Липецк» Романом Петрухиным Игорь Артамонов посадил дерево на аллее предприятий резидентов особой экономической зоны.

На сегодняшний день в особой экономической зоне «Липецк» зарегистрированы 67 компаний из 16 стран мира, объем заявленных инвестиций составляет 180 млрд рублей, создано 4800 рабочих мест, объем произведенной продукции – 170 млрд. рублей, объем налоговых отчислений – 5,5 млрд. рулей. Компаниям инвесторам предоставляется широкий комплекс льгот и преференций, а также полное инфраструктурное обеспечение реализации проектов.

Управляющая компания АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» является обладателем ряда российских и международных наград. По результатам глобальных рейтингов особых экономических зон всего мира Global Free Zones of the Year, проводимых изданием fDiMagazine (издательский дом «The Financial Times Limited»), ОЭЗ ППТ «Липецк» признана победителем в ряде номинаций. Также ОЭЗ «Липецк» по итогам 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годов была признана 100% эффективным инвестиционным проектом в стране как со стороны Министерства экономического развития РФ, так и со стороны Счетной палаты РФ.