Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 30 августа: за сутки снова более 350 заболевших

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 30 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В целом по стране заболеваемость коронавирусом постепенно идет на спад. Сегодня в России выявили 18 325 случаев COVID-19, в начале августа ежесуточно фиксировалось на 5000 заболевших больше. Но в Волгоградской области третья волна ковида не заканчивается. Вновь в регионе заразились более 350 человек. 30 августа среди волгоградцев подтвердился 351 случай коронавируса, сообщает "КП-Волгоград" со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Сегодня Волгоградская области занимает 15-е место в стране по суточному приросту заболевших. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 30 августа 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За всю пандемию ковидом заболели 81 370 волгоградцев. Жертвами вируса стали 2 276 жителей региона. В понедельник подтвердились 16 смертей от осложнений коронавируса.

Выписка из стационаров и с домашних больничных по-прежнему ниже, чем суточный прирост заразившихся. За последние сутки выздоровел 291 пациент. Всего с момента начала пандемии в Волгоградской области COVID-19 победили 72 196 жителей.