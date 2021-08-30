В 50 школах Волгоградской области к учебному году модернизировали освещение

За два года в более чем сотне волгоградских школ заменили 2300 светильников. Фото: Мария ЛЕНЦ

Благодаря специальной губернаторской программе в школах Волгоградской области модернизируют освещение. В этом году энергоэффективные светильники появились в 50 учебных заведениях, а за последние два годы, которые действует программа, обновление коснулось сотни школ. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, по информации облпромторга и ТЭК, в учреждениях образования смонтировали почти 2300 светильников. Это новое светодиодное оборудование, которое отвечает всем современным стандартам. Ведь светлый класс - необходимое условие для комфортного проведения уроков, а также здоровья детей и учителей.

- Разработана губернаторская программа, она реализуется. Это проявление реальной заботы о здоровье школьников и педагогов. Недопустимо, чтобы они занимались в полумраке, при тусклом свете. В школьных классах должно быть светло! О старых лампочках из прошлого века можно забыть, – подчеркнул руководитель комиссии регпарламента по вопросам реализации нацпроектов, депутат облдумы Олег Савченко.

В этом году в программу попали школы из 13 районов Волгоградской области. Среди них - СОШ № 1 и СОШ № 2 города Ленинска. Теперь в кабинетах хорошее освещение, при этом объем потребляемой электроэнергии снизился вдвое. В школах Ленинска произошли и другие перемены.

- С 1 сентября в СОШ №1 начнет работу центр «Точка роста», а в прошлом году здесь отремонтировали кровлю и установили новые окна. В СОШ № 2 центр «Точка роста» уже отработал один учебный год. С использованием современного оборудования здесь проходят уроки, а во внеурочное время организованы дополнительные занятия, в том числе по командообразованию и подготовке к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах и слётах, - рассказали в областной администрации.

В преддверии начала учебного года прошли и другие работы: в 200 школах обновили кровлю, в 74 – благоустроили дворы, в 15 – спортплощадки, в 385 поставили новые окна, по нацпроекту в регионе открыли 97 центров «Точка роста».