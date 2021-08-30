Сергей Лавров прилетел в Волгоград на церемонию на Мамаевом кургане

Министр иностранных дел РФ прилетел в Волгоград на торжественную церемонию на Мамаевом кургане. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Весь Волгоград гудит в ожидании почетного гостя. Сегодня в город-герой прилетел Сергей Лавров. Министра иностранных дел ждут на главной высоте России. Сегодня, 30 августа, на Мамаевом кургане Волгограду передадут 11 знамен воинских частей и подразделений, которые участвовали в сражении на Волге. Теперь штандарты передадут на вечное хранение музею-заповеднику «Сталинградская битва».

Министр иностранных дел РФ прилетел в Волгоград на торжественную церемонию на Мамаевом кургане. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В церемонии передачи знамен приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, ветераны Великой отечественной войны, представители Южного военного округа, кадеты юнармейцы. Ранее штандарты хранились в центральном музее вооруженных сил РФ и в архиве Минобороны. Среди переданных знамен штандарт 193-й стрелковой дивизии, стоявшей насмерть возле поселка завода «Красный Октябрь». Ее боец Михаил Паникаха в октябре 1942-го, воспламенившись в бою от бутылки с зажигательной смесью, живым факелом бросился на фашистский танк и уничтожил его ценой своей жизни. А также боевое знамя 1047 стрелкового полка 284 стрелковой дивизии, который сражался на восточных склонах Мамаева кургана, в полку сражался знаменитый снайпер Василий Зайцев.

Сергей Лавров и Андрей Бочаров возложили венки и цветы на могилу Ивана Васильевича Чуйкова и Неизвестного солдата на главной высоте России. Позже министр иностранных дел встретится с ветеранами.

- То, что делает (Волгоградская) область, губернатор по сохранению и укреплению этой памяти, я считаю, имеет огромное значение для будущего нашей страны, в том числе для будущего нашей внешней политики, потому что она всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость, - прокомментировал церемонию Сергей Лавров «КП-Волгоград».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и губернатор Андрей Бочаров возлагают цветы на мемориал на Мамаевом кургане. Фото: Екатерина СИМОХИНА

После церемонии с Мамаева кургана колонна ретро-автомобилей со знаменами проехала по улицам и проспектам, названным в честь великих полководцев, а также воинских формирований, принимавших участие в боях Великой Отечественной войны. Кортеж проследовал до музея-панорамы «Сталинградская битва». Учреждение планирует включить эта штандарты в фондовую коллекцию музея. В ней уже есть больше 70 боевых и шефских знамен.