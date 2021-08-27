Красивое решение: «Ростелеком» подключил клинике «Professional» в Волгограде комплекс цифровых услуг

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

Технические специалисты компании подключили медучреждению оптический интернет и сервис «Виртуальная АТС». Цифровые решения «Ростелекома» помогут администрации и врачебному персоналу клиники повысить качество и скорость взаимодействия с клиентами и между собой.

«Наша клиника является признанным лидером на юге России в области косметологии. Мы стремимся улучшать свои услуги во всех аспектах. Современная связь позволяет нам поднять на новый уровень наши коммуникации с клиентом. Мы подключили единый многоканальный номер с умным перераспределением и переадресацией звонков, и теперь ожидание ответа будет минимальным. При этом хорошо, что можно прослушать разговор сотрудника с клиентом, проанализировать качество контакта с целью дальнейшего совершенствования работы», — рассказала Алена Саромыцкая, главный врач клиники эстетической медицины и врачебной косметологии «Professional».

Сервис «Виртуальная АТС» — цифровое решение «Ростелекома», которое позволяет организовать телефонию через интернет с функциями переадресации, распределения или записи звонков, без приобретения дорогостоящего оборудования. Звонки могут приниматься на SIP-телефон, мобильный или компьютер. Номер телефона не привязан к адресу подключения и остается с абонентом даже при смене офиса. «Виртуальная АТС» легко интегрируется с любыми системами CRM и может быть дополнена широким набором полезных опций, в числе которых «Аналитика речи», «Автоинформатор», «Виртуальный контактный центр» и другие.

«Современные облачные решения “Ростелекома” обеспечивают устойчивую и защищенную передачу данных. Бизнесу мы предлагаем широкий набор услуг, которые эффективно решают задачи различного масштаба при оптимальных затратах на их реализацию», — отметил Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Функционал сервиса «Виртуальная АТС» можно бесплатно протестировать в течение 14 дней. В этот период «Ростелеком» предоставляет 50 исходящих минут на любые телефоны России, а также безлимитные входящие звонки.

Получить более подробную информацию о предложениях «Ростелекома» для бизнеса можно на сайте или по телефону 8 800 200 3000.

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