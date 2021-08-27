На Гремячинском ГОКе заложили капсулу времени

Фото: Ирина СИМОНОВА

В честь дня рождения своего предприятия коллектив «ЕвроХим-ВолгаКалия» передал послание людям будущего.

Большого празднования юбилея компании в «ЕвроХим» Котельниково в 2021 году не было из-за запрета на проведение массовых мероприятий в соответствии с противоэпидемическими правилами. Но, так как на Гремячинском ГОКе достигнут коллективный иммунитет - вакцинировались уже порядка 85% сотрудников, а антитела имеют более 90%, - то было решено провести церемонию награждения передовиков производства на промплощадке ГОКа.

Закладка капсулы времени стала центральным событием торжественного мероприятия по чествованию лучших профессионалов.

Фото: Ирина СИМОНОВА

В своем послании работники Гремячинского ГОКа рассказали своим потомкам, как в конце 2020 года они упорно работали на строительстве комбината и противостояли пандемии, как добились лучшего результата вакцинации не только по всем предприятиям компании «ЕвроХим», но и по региону в целом! Кстати, в качестве символа 2021 года в капсулу была помещена защитная маска.

Сотрудники ГОКа с гордостью отметили, что силами коллектива Гремячинского ГОКа построены шахтные стволы и выработки рудника, создана вся необходимая для комбината инфраструктура, возведены жилые дома и соцобъекты для семей.

«Многое сделано нами, но многое еще предстоит сделать и вам, наши коллеги! Вам продолжать начатое нами. И мы на сто процентов уверены, что в 2026 году Гремячинский горно-обогатительный комбинат станет самым известным промышленным комплексом региона и страны в целом, и что вы завалите нашей продукцией весь мир!», - коллектив комбината с уверенностью смотрит в будущее и строит самые смелые планы на ближайшую пятилетку.

Послание торжественно запечатал исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалия» Евгений Сахаров. А почетное право заложить капсулу времени было предоставлено сотрудникам, чьи успехи в труде отмечены на Доске Почета предприятия.

Машинист погрузочно-доставочной машины Виталий Шеков и аппаратчик сушки 3 разряда Василий Крысько поместили капсулу во временное хранилище. После завершения работ по укладке фундамента АБК рудника капсула будет перенесена к этому зданию – на постоянное место хранения.

Строительство Гремячинского комбината и разработка месторождения потребовали от коллектива очень много сил, упорства, целеустремленности. Несмотря ни на какие трудности все сотрудники верили в успех, друг в друга и настойчиво шли к своей цели. Трудовые успехи, энтузиазм и сплоченность легли в основу традиций, которые будут передаваться новым сотрудникам Гремячинского ГОКа!

Нет никаких сомнений, что и сотрудники будущего будут усердно работать над сохранением и приумножением этих достижений, чтобы передать их следующим поколениям Гремячинского ГОКа.