Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 28 августа: рекордные 358 заболевших COVID-19

В начале учебного года прогнозируют всплеск заболеваемости ковидом, поэтому учителя завершают вакцинацию. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Еще вчера новых заболевших в регионе было 355, сегодня, 28 августа в список зараженных новой коронавирусной инфекцией в Волгоградской области добавилось еще 358 местных жителей. Это новый антирекорд в нашем регионе – такого большого прироста заболевших не было ни разу с начала пандемии. Согласно статистике, размещенной федеральным оперативным штабом на сайте стопкоронавирус.рф, по приросту новых случаев заболевания наш регион поднялся на 15-ю строчку среди всех субъектов Российской Федерации. Среди регионов, где заболеваемость выше, есть и наши соседи – Ростовская область (+487 заболевших за сутки) и Воронежская область (+466 случаев). Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 28 августа 2021 года.

В регионе сохраняются рекордные цифры смертности. Каждый день умирают от коронавируса 14-17 человек. На сегодняшний день в списке летальных исходов снова 14 жителей Волгоградской области. Выписались же с больничного за сутки 322 человека. Всего с начала пандемии наш регион потерял уже 2245 жителей, умерших в ковидных госпиталях. Смогли победить болезнь 71601 человек.

Судя по всем прогнозам, это не предел. В сентябре ожидается еще больший всплеск заболеваемости, связанный с началом учебного года. Главный педиатр региона Светлана Емельянова сообщила, что уже в июле по сравнению с прошлыми месяцами заболеваемость ковидом среди детей выросла более чем в два раза. Еще больше она вырастет, когда дети вернутся из отпусков и встретятся в школе. У волгоградских родителей осталось несколько дней, чтобы научить своего ребенка мерам профилактики: очень тщательно мыть руки, пользоваться антисептиком и каждые 2-3 часа менять защитную маску.

Напомним, линейки в этом году решено провести в очном формате. Накануне учебного года учителя и преподаватели учебных заведений в регионе заканчивают вакцинацию от коронавируса - для них она обязательна.