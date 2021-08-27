Что посмотреть на форуме «Армия-2021»: полная программа

Мы собрали полную программу мероприятий форума "Армия 2021" в Волгоградской области. Фото: АВО

Сегодня, 27 августа, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области открылся военно-технический форум «Армия-2021». Масштабное мероприятие проходит на площадке центра «Патриот», базирующегося в авиаклубе им. Числова. Форум будет работать 27-29 августа с 9 утра до 17 часов.

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, зрители увидят около 60 единиц боевой и специальной техники в статике. В том числе танк Т-90А, 152-мм самоходную гаубицу «Мста-С», боевые машины пехоты третьего поколения, реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска-М1», тяжелую огнеметную систему «Буратино», бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А. На форуме представят более 70 единиц стрелкового оружия и средств ближнего боя подразделений видов, родов войск и специальных войск.

В программе динамического показа будет 13 эпизодов, например: действия группы спецназа на автомобилях «Тайфун» и «Тигр» и военной полиции, «Летающая БМП» и «Летающий танк», «Танковый вальс».

На спортивном кластере зрители смогут пострелять из пневматической винтовки и поиграть в пейнтбол.

Полная ежедневная программа форума «Армия-2021»:

10.00 – 10.50 Динамический показ ВВСТ.

10.50 – 10.55 Действия военной полиции при захвате автомобиля.

10.55 – 11.00 «Летающий танк».

11.00 – 11.50 Концертная программа

11.00 – 11.50 Статический показ ВВСТ.

11.00 – 11.20 Осмотр площадок статического показа.

11.20 – 11.30 Осмотр площадок стрелкового оружия.

11.30 – 11.55 Показательные выступления разведывательных подразделений по рукопашному бою.

11.30 – 11.50 Проведение соревнований по пейнтболу.

12.00 – 12.10 Действия штурмовой группы по уничтожению НВФ (Обнаружение разведывательной группой НВФ).

12.15 – 12.20 Действия саперов (подрыв здания).

12.20 – 12.25 Действия штурмовых групп.

12.25 – 12.30 Действия группы разграждения (проделывание прохода ИМР).

12.30 – 12.40 Высадка аэромобильной группы на вертолетах.

13.00 – 13.50 Концертная программа

13.50 – 15.00 Свободное посещение.

15.00 – 15.50 Динамический показ ВВСТ.

15.40 – 15.50 Действия военной полиции при захвате автомобиля.

15.50 – 15.50 «Летающий танк».

16.00 – 16.10 Действия штурмовой группы по уничтожению НВФ (Обнаружение разведывательной группой НВФ).

16.15 – 16.20 Действия саперов (подрыв здания).

16.20 – 16.25 Действия штурмовых групп.

16.25 – 16.30 Действия группы разграждения (проделывание прохода ИМР).

16.30 – 16.40 Высадка аэромобильной группы на вертолетах.