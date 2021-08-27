Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 27 августа: новый антирекорд – 355 волгоградцев заболели

В Волгоградской области зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом за сутки. Фото: АВО

Новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Волгоградской области. По данным оперштаба, 27 августа диагноз COVID-19 подтвердился у 355 жителей. От последствий вируса умерли 16 человек. По ежесуточному приросту Волгоградская область занимает уже 15-е место в стране. Всего в России в пятницу выявили 19 тысяч 509 случаев COVID-19. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 27 августа 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Жители Волгоградской области уже и забыли, как давно в регионе начали регистрировать более 300 случаев коронавирса в сутки, но сегодня побит очередной рекорд. Смертность также держится на высоком уровне. Всего с начала пандемии в Волгоградской области от последствий COVID-19 скончались 2 231 житель. За все время распространения в регионе коронавирусом заболели 80 305 волгоградцев.

Вылечились от коронавируса за последние сутки 318 пациентов, их выписали из инфекционных госпиталей или закрыли домашние больничные. Всего в регионе выздоровели 71 279 жителей.