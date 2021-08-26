Два города Липецкой области победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Сегодня в рамках форума «Среда для жизни: город и вода» Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подвёл итоги всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В число победителей вошли города Липецкой области – Елец и Данков.

Всего на рассмотрение поступило 307 конкурсных заявок из 73 субъектов РФ, которые впоследствии прошли отбор экспертов в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия и археологии. По итогам этого этапа Межведомственная рабочая группа отобрала 160 финалистов-победителей из 65 субъектов РФ.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

«При определении победителей конкурса одним из основных условий отбора проектов являлось сохранение объектов природного и культурно-исторического наследия, включая средовую застройку и уникальность ландшафтов», – объяснил вице-премьер. Эксперты учитывали качество архитектурных и планировочных решений, востребованность проектов, сочетание их с другими объектами и степень их разнообразия, а также прогнозируемые экономические и социальные эффекты.

В прошлом году Липецкая область дважды становилась победителем Всероссийского конкурса проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, который проходит под эгидой Минстроя России. Федеральные гранты в общей сумме 305 млн рублей получили шесть городов: Елец, Данков, Чаплыгин, Усмань, Грязи и Лебедянь. В этом году победителями признали проекты благоустройства сквера Пушкина в Ельце и Бульвара влюблённых в Данкове.

Примечательно, что эти проекты лидировали по количеству голосов во время проведения общероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства 2022 года. Победа во Всероссийском конкурсе даст региону дополнительное финансирование из федерального бюджета на благоустройство этих пространств.

«Наши проекты регулярно побеждают в этом конкурсе, что позволяет воплощать в жизнь замечательные проекты. Особенно важно, что всё это делается в небольших городах, которые преображаются буквально на глазах», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Целью обустройства сквера имени Пушкина в Ельце является сохранение исторического облика территории. Запланирован ремонт фонтана в центральной части сквера. Для самых маленьких жителей города создадут новое игровое пространство. Появится читальная зона, понтонная и смотровая площадки на набережной. Будут установлены современные малые архитектурные формы, обновлены пешеходные дорожки, система освещения.

Бульвар влюбленных на улице Мира в Данкове – это любимое место отдыха данковчан с фонтанами и аттракционами. Здесь планируют возвести красивую арку – красную ленту, изогнутую в виде сердца. Также на газоне может появиться архитектурное сооружение — слово «Любовь», а рядом расположатся различные зоны отдыха для горожан и туристов.

«С каждым годом Правительство уделяет всё больше внимания развитию малых населённых пунктов и обеспечивает регионам соответствующую финансовую поддержку. Сегодня Председатель Правительства в своём выступлении дал поручение проработать вопрос по увеличению объёмов финансирования конкурса уже со следующего года. Благодаря этому ещё больше малых городов получат обустроенные территории, которые без конкурса в таких городах могли и не появиться», – сказал заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин.