ФБУ «Волгоградский ЦСМ» Росстандарта осуществляет поверку и техническое обслуживание медицинской техники

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Измерения для здоровья играют важную роль для благополучия каждого из нас, а в условиях глобального распространения коронавирусной инфекции эта тема является особенно актуальной, при этом роль организации метрологического и технического обслуживания медицинской техники приобретает первостепенное значение.

ФБУ «Волгоградский ЦСМ» Росстандарта осуществляет полномочия в Волгоградской области в сферах технического регулирования, обеспечения единства измерений, стандартизации, оценки соответствия и испытаний и уже много лет является надежным партнером медицинских учреждений в области поверки средств измерений.

Мы готовы предложить предприятиям, работающим в сфере здравоохранения, следующие услуги:

- монтаж, наладку, ввод в эксплуатацию медицинского оборудования;

- техническое обслуживание медицинского оборудования;

- ремонт изделий медицинской техники;

- контроль технического состояния медицинского оборудования;

- поверка средств измерения медицинского назначения;

- гидравлические испытания и аттестация паровых стерилизаторов;

- техническое обслуживание рентгеновских аппаратов.

Поверять средства измерений медицинского назначения необходимо по нескольким причинам.

Во-первых, необходимость поверки в сфере здравоохранения обусловлена требованиями Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Во-вторых, от точности измерений зависит диагноз, а также эффективность лечения пациентов, как следствие, их здоровье и даже жизнь.

Поверять средства измерений медицинского значения могут только аккредитованные в Национальной системе аккредитации организации.

ФБУ «Волгоградский ЦСМ» осуществляет поверку средств измерений медицинского назначения на основании аттестата аккредитации № RA.RU.311474.

Комплексное техническое обслуживание медицинского оборудования в ФБУ «Волгоградский ЦСМ» выполняется на основании лицензии № ФС-99-04-001523 от 17.06.2014 г.

Комплексное техническое обслуживание медицинского оборудования в ФБУ «Волгоградский ЦСМ» выполняется на основании лицензии № ФС-99-04-001523 от 17.06.2014 г. на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

ФБУ «Волгоградский ЦСМ» получена лицензия на деятельность по техническому обслуживанию рентгеновских аппаратов, выданная 05.07.2021 г. Управлением Роспотребнадзора в Волгоградской области.

Наши специалисты, имея большой опыт в сфере обслуживания медицинской техники, профессионально и в кратчайшие сроки выполнят ремонт и обслуживание медицинского оборудования по месту эксплуатации.

ФБУ «Волгоградский ЦСМ» является единственным в Волгоградской области авторизованным сервисным центром крупнейших поставщиков и производителей медицинской техники, в том числе, АО «Елатомский приборный завод», ООО «Армед», ООО Концерн «Аксион» и др.

Услуги по ремонту, настройке и техническому обслуживанию оказываются в короткие сроки, с применением современного эталонного оборудования, и, при необходимости, с установкой оригинальных запасных частей, если приборам требуется ремонт.

Специалисты ФБУ «Волгоградский ЦСМ» ежегодно проходят обучение на предприятиях изготовителях приборов с целью подтверждения статуса сервисного центра и получения актуальных знаний и практического опыта по ремонту, настройке, техническому обслуживанию средств измерений.

Почему стоит обращаться именно к нам?

- мы работаем с максимальной ответственностью, ориентируясь на результат;

- высокая квалификация и профессионализм наших сотрудников;

- мы оснащены лучшей материально-технической базой для выполнения работ по техническому обслуживанию медицинской техники;

- мобильность и скорость обслуживания;

- наши сотрудники ответят на Ваши вопросы и сделают все возможное для полного удовлетворения Ваших потребностей по техническому обслуживанию медицинской техники.

Контактные данные ФБУ «Волгоградский ЦСМ»:

По вопросам проведения поверки и технического обслуживания медицинского оборудования просим Вас обращаться в сектор метрологического и технического обслуживания медицинской техники, начальник сектора Бернардо-Сапрыкин Валерий Хосеевич, тел. (8442) 31-98-15, 8-904-435-91-98.

Адрес: г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 6, тел. (8442) 33-33-31, www.volgacsm.ru.

Реклама.