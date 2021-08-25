Игорь Артамонов принял участие в открытии распределительного газопровода в селе Косыревка

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в открытии внутрипоселкового распределительного газопровода в селе Косыревка Липецкого района. Он имеет важное социальное значение для жителей. Газовые сети протяженностью 17 км проложены по 17 улицам населенного пункта и позволяют подключить к природному газу 350 ранее негазифицированных домовладений.

Голубое топливо поступает в Косыревку от существующей газораспределительной станции, в селе газифицированы 1 245 квартир и домовладений. Новые потребители могут подключиться к существующим сетям газоснабжения по программе догазификации, выполняемой в рамках поручений Президента Владимира Путина.

«Это замечательное событие. Не так много времени прошло с поручения Президента о догазификации населенных пунктов и уже сегодня мы видим первое исполнение. Более 21 тысячи домовладений подпадают в Липецкой области под программу догазификации. Она рассчитана на четыре года и я думаю, что вместе мы успешно с ней правимся», - сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Также на торжественной церемонии, посвященной завершению строительства и подключению первых потребителей к системе газоснабжения, также приняли участие заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Николай Головкин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» и АО «Газпром газораспределение Липецк» Сергей Карасиков.

Игорь Артамонов пообщался семьей Нефёдовых, которые воспользовались программой догазификации одними из первых в Косыревке. Они рассказали, что программа дала возможность ускорить подключение дома к газу и в несколько раз снизить плату за отопление. Глава региона подчеркнул, что необходимо ускорить присоединение домов к сетям и минимизировать затраты жителей.

«Программа востребована, принимаются заявки, на сегодня собрано более тысячи. Эти цифры увеличиваются. Мы должны сократить сроки подключения жителей к газу и сделать эту процедуру максимальной простой для людей», - сказал Игорь Артамонов.

Дополнительные стимулы для реализации ускоренного механизма догазификации дают региональные меры поддержки. Льготные категории заявителей получают материальную помощь, действует программа возмещения 50% стоимости газификации жилого помещения.

В ноябре 2020 года Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период – 2021–2025 годы. Согласно документу, «Газпром» проведет реконструкцию и техническое перевооружение четырех газораспределительных станций, построит межпоселковые газопроводы. Это позволит увеличить подачу газа действующим потребителям и подключить новых. В их числе – резиденты особых экономических зон «Липецк» и «Тербуны». Будут созданы условия для газификации восьми населенных пунктов в Грязинском, Долгоруковском, Краснинском и Лебедянском районах. По итогам реализации программы 100% технически возможная сетевая газификация Липецкой области будет завершена.