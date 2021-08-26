Внешний вид портят кондиционеры и рекламные щиты: улицу Мира в Волгограде хотят сделать эталонной

В Волгограде надеются вернуть исторический облик улице Мира Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде надеются вернуть исторический облик улице Мира. Этот вопрос обсудила специальная рабочая группа при общественной палате города вместе с экспертами. На встрече была разработана дорожная карта по возвращению стилистического единства. Улица Мира при строительстве задумывалась как единый архитектурный ансамбль. Однако сейчас ее вид разрозненный.

КТО ДАЛ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИСТРОЙКИ?

Облик искажается многочисленными рекламными щитами и вывесками, разным остеклением балконов, наружными блоками кондиционеров. При этом почти каждое здание на улице – объект культурного наследия и собственники обязаны содержать их в надлежащем виде, рассказали «КП-Волгоград» в общественной палате Волгограда.

- Мы должны разработать планировку территории, разработать пилотные проекты фасадов домов и дворовых территорий. Также необходимо провести сбор всей необходимой информации по зданиям: кто является собственником, какие разрешения выдавались на различные пристройки, устройство входных групп, реставрацию и прочее, - сообщил во время обсуждений руководитель комиссии по архитектуре, градостроительству и городской среде общественной палаты Волгограда Михаил Норкин.

ПРОЕКТЫ ОБСУДЯТ С ЖИТЕЛЯМИ

Михаил Норкин отметил, что в первую очередь необходимо проанализировать состояние инженерных коммуникаций, которые проходят в границах восстановления. При работах по возвращению исторического облика улице Мира нужно общаться с волгоградцами, которые на ней проживают. Горожане должны одобрить эскизный проект и все предлагаемые изменения.

- Но к жителям нужно идти уже с готовыми решениями и эскизами, чтобы волгоградцы видели, что мы хотим и что «львиную долю» расходов берет на себя бюджет, - отметил Михаил Норкин.

УЛИЦА ДОЛЖНА СТАТЬ ЭТАЛОНОМ

На улице Мира уже частично началось восстановление исторического облика. Обновляются фасады гостиниц «Интурист» и «Волгоград», «Нового экспериментального театра».

- Главная задача - сделать улицу Мира своеобразным эталоном. Не секрет, что это будет уникальный для Волгограда опыт, - рассказал председатель общественной палаты Волгограда Евгений Князев.

Напомним, улица Мира была одной из первых восстановления после окончания Сталинградской битвы и Великой Отечественной войны. Она задумывалась и строилась как единый архитектурный ансамбль. Улица включает в себя 2 площади, 5 скверов, подземные переходы, 2 гостиницы, 2 фонтана, 12 уникальных с историко-архитектурной точки зрения домов. Улица Мира сейчас не выглядит единым ансамблем, многие строения нуждаются в капитальном ремонте. Идею восстановления ее исторического вида в августе на градостроительном совете.