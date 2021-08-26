«Когда этого ребенка привезли, он был как большой красный шар»: как спасают деток с коронавирусом в красной зоне

Некоторых малышей вылечить можно только очень серьезными биологически активными препаратами. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Я вам скажу простые цифры. В апреле, мае, июне этого года ежемесячный прирост заболевших коронавирусом детей у нас был в районе 700-800 человек. В июле 2021 года заразились 1793 ребенка. То есть заболеваемость выросла более чем в два раза, - рассказывает главный педиатр, внештатный специалист комитета здравоохранения Волгоградской области, главный врач областной детской больницы Светлана Емельянова, пока мы надеваем противочумные костюмы, маски и очки, чтобы пройти в красную зону детской больницы №8. Сейчас она работает как ковидный госпиталь и для детишек, и для взрослых. Сегодня здесь лечатся 204 человека, шестерых спасают в реанимации.

В больнице спасают и взрослых людей, но половина пациентов - дети. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Когда 14 августа «КП-Волгоград» сообщила о смерти от коронавируса двухлетней девочки – самой юной жертве ковида – некоторые читатели не поверили. Решили, что это "промывание мозгов" родителям перед тем, как вакцину от коронавируса разрешат колоть и детям. На самом деле, малыши болеют ничуть не серьезнее, чем взрослые, и многим детям нужна помощь врачей в условиях стационара. И мы это увидели своими глазами.

- Огромное количество жителей спрашивают нас: действительно ли болеют дети, как они болеют. Проверим наличие кислорода, лекарственных препаратов, как их кормят, - говорит заслуженный врач РФ Наталья Семенова. Вместе с ней и председателем комитета здравоохранения области Анатолием Себелевым мы надели СИЗы, которые необходимы для работы в красной зоны, и зашли поговорить с маленькими пациентами и их родителями.

Глава облздрава посмотрел, в каких условиях получают лечение дети с коронавирусом. Фото: Екатерина СИМОХИНА

СЫПЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЯВЛЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА

- Самому маленькому нашему пациенту было 6 дней, самому старшему из детей - 17 лет. Мы лечим и взрослых, самому возрастному нашему пациенту было 92 года, - рассказывает главный врач 8 детской больницы Елена Макеева. - Изначально планировали, что один этаж будут занимать детские палаты, и 2 этажа для взрослых, но сейчас видим рост заболеваемости среди детского населения, поэтому на сегодняшний день на всех этажах есть дети. Мы практически ограничили прием взрослого населения, потому что детей очень много.

Мы заходим в несколько палат. Везде мамы лежат с детьми. Елена Макеева объясняет, что подтвержденный коронавирус здесь и у родителей, и у детей.

- Все пациенты разные. Где-то мама болеет тяжелее, находится на кислородном концентраторе, а у ребенка просто положительный тест, где-то наоборот, ребенок болеет тяжелее.

Заболевшие ковидом мамы грудничков признаются: привику не делали, потому что кормили грудью. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В одной из палат лежит семья из Камышина – мама с маленьким сыном. На вопрос, как вы себя чувствуете, оба отвечают «хорошо». Хотя еще в выходные было все плохо.

- Когда его к нам привезли, он был одно большое красное пятно, - рассказывает Елена Макеева. – Как красный шар. За эти дни с него 3 литра вышло. Потребовалось введение серьезных биологически-активных препаратов.

Высыпания по всему телу, отечность, распухшие суставы – так зачастую ковид проявляет себя у детей. В соседней палате лежит 27-летнняя женщина с малышом. Сама она перенесла ковид в легкой форме, госпитализация потребовалась из-за ребенка.

- Я сделала первую прививку, но закончить вакцинацию не успела – заболела, - рассказывает пациентка. Чувствую себя хорошо, я даже температуру не сбивала, а у ребенка появилась сыпь по всему телу, поэтому нас положили сюда.

Ковид поражает сосуды, они по всему телу.

- Появились детки тяжелые. Уже четверым детям за этот месяц потребовалось введение биологически активных препаратов. Штамм Дельта поражает более молодое население, - констатирует Светлана Емельянова.

КОГДА РЕБЕНКУ НУЖНА ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Конечно, не все ковид-положительные дети попадают в больницу.

- Мы лечим симптомы, а не тесты, - объясняет Наталья Семенова.

Если болезнь никак себя не проявляет, или у ребенка банальные симптомы ОРВИ, его понаблюдает педиатр из поликлиники. В больницу отвезут ребенка, у которого есть помимо симптомов неблагоприятный фон: наличие хронических заболеваний, которые могут повлиять на утяжеление болезни. Это может быть хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет и другие заболевания.

Подлежат госпитализации детки раннего возраста при появлении симптомов.

- В прошлом году новорожденных (это возраст до 28 дней жизни) с коронавирусом у нас было всего 6. За 7 месяцев этого года подтвержденный ковид уже у 8 новорожденных, - рассказывает главный педиатр области.

Заберут в больницу деток с коронавирусом также в случае, если появилась одышка, упала сатурация, температура выше 38 градусов держится более трех дней, если есть высокие показатели с-реактивного белка. И, конечно, обязательно госпитализируют всех детей с пневмонией. Если ковид не подтвержден, ребенка отвезут в другую инфекционную больницу.

ЛЕКАРСТВА ЕСТЬ, НО ИНОГДА ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ

Наталья Семенова и Анатолий Себелев заглянули в холодильник с лекарствами: все необходимые препараты есть. Однако одна мама пожаловалась, что для ее ребенка лекарства не нашлось.

- Лекарства все есть, но иногда из-за маркировки их доставка немного задерживается, например, на день. Если препарат недорогой (а этот стоил около 300 рублей), можно купить самим, чтобы как можно быстрее начать лечение, не теряя времени, - объясняют врачи.

Леарства есть, но иногда из-за маркировки их доставка немного задерживается. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Спасают тяжелых пациентов здесь уже знакомыми врачам биологически активными препаратами, которые раньше применялись при ревматоидных артритах, красной волчанке, нейродермитах, бронхиальной астме и т.д. Сейчас больше аналогов на рынке, и проблем с нехваткой каких-то лекарств нет.

- Тяжело болеют разные пациенты. У нас была и 17-летняя девушка, и 5-летний ребенок, которым потребовалось введение биологических препаратов. У них поражение легких было от 50 до 60 процентов. Да, дети сейчас болеют так, - сожалеет Елена Макеева.

КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ

Пока у нас вакцину от коронавируса не применяют у детей, врачи говорят, что единственный способ защитить своих детей – привиться всем взрослым в семье.

Заглядываем в очередную палату, где лежат две женщины с грудничками. Обе мамы признаются, что прививку не делали.

- Я же кормила грудью, поэтому не прививалась, - говорит пациентка. У них заболела вся семья. Бабушку уже выписали.

Сегодня минздрав рекомендует делать прививки с 22 недели беременности и позже.

- Сегодня очень много фейковых новостей, начитавшись которых, люди боятся прививаться. Потому что «я не рожу, я не забеременею». Но они не думают, что таким образом подвергают опасности своих уже родившихся детей, - говорит Елена Макеева.

Главный врач детской больницы №8: сама хожу по палатам, чтобы перекрестить тяжелых пациентов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Врачи заметили, что у привитых родителей дети болеют меньше и реже. В подавляющем большинстве случаев сегодня все заражение коронавирусом идет по внутрисемейному контакту.

- Мы еще не знаем, как отразится потом это заболевание на тех детях, которые перенесли инфекцию. Не знаем, как на их здоровье отразится тяжелая массивная терапия. Поэтому самое главное, что мы должны сделать, чтобы защитить детей - сделать прививку сами.

Кстати, если заболел коронавирусом ребенок, с ним в больницу может лечь только ковид-положительный или вакцинированный родитель.

Конечно, прививка не защищает от коронавируса. Можно заболеть и после прохождения полного цикла вакцинации. И такие пациенты среди взрослого населения уже были. На 204 пациента госпиталя оказалось 5 привитых от коронавируса людей. Правда, никому из них не потребовалась реанимация.

- Вы заметили, что худых среди взрослых пациентов почти нет? – спрашивает Наталья Семенова, пока мы проходим три шлюза, чтобы снять противочумный костюм и обработать кожу антисептиками. - В основном тяжелее болеют люди с избыточным весом. Жировые отложения, высокие сахара любит вирус. Сейчас, во время пандемии, мы рекомендуем сладкоежкам отказаться от сладкого. Тут во все начнешь верить, лишь бы они поправились.

- Я захожу в палаты к тяжелым пациентам сама, чтобы их перекрестить, - говорит главврач госпиталя. Врачи говорят, что выздороветь помогают и вера, и правильный психологический настрой.