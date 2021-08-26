Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 26 августа: за сутки ковид убил 16 волгоградцев

За пандемию коронавирусом заразились почти 80 тысяч волгоградцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно несколько сотен жителей Волгоградской области поступают в ковидные госпитали с новой коронавирусной инфекций. За пандемийный год COVID-19 заразились почти 80 тысяч волгоградцев. Сегодня, 26 августа, статистику пополнили 353 пациента. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в оперштабе. Продолжает расти число летальных исходом. Рекордное количество умерших за сутки – 17 человек. В целом смертность держится на высоком уровне. Сегодня стало известно о 16 погибших. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 26 августа 2021 года.

- За последние сутки в России выявлено 19 630 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 446 (7,4%) без клинических проявлений болезни, - уточнили в оперштабе. - Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 824 540 человек в 85 регионах.

Отметим, что выздоровевших пациентов меньше, чем заболевших. Сегодня больничные листы закрыли 301 человек. Специалисты продолжают напоминать жителям региона, что при первых признаках заболевания нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Это позволит своевременно начать лечение и минимизировать риски тяжелых состояний, осложнений, которые вызывает коронавирус. С

Сейчас в больницах находятся 12% детей, среди зараженных есть груднички. Необходимо соблюдать масочный режим, стараться избегать лишних контактов, пройти вакцинацию. Прививки делают даже в ТРК. Однокомпонентный «Спутник Лайт» привезли во все прививочные пункты. В облздраве отмечают, что волгоградцы отдают предпочтение именно этому препарату.