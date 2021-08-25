Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 15 августа: 351 заболевший, 15 умерших

Актуальная информация о коронавирусе на 25 августа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Каждый день в инфекционные больницы Волгоградской области госпитализируют сотни людей. У многих диагностируют двустороннюю пневмонию, вызванную опасным вирусом COVID-19. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, 25 августа ковид нашли у 351 пациента. Всего же с начала пандемии в регионе порядка 72 тысяч зараженных. Волгоградская область занимает 15 место по распространению коронавиурса. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 25 августа 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

- За последние сутки в России выявлено 19 536 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 416 (7,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, - уточнили в оперштабе РФ.

За эти сутки в стране зарегистрировали 809 смертельных случаев из-за ковида. В Волгограде и области вирус стал причиной гибели еще 15 человек. Таким образом в России за пандемию умерли 178 423 человека, а в нашем регионе 2199 инфицированных.

Фото: стопкоронавирус.рф.

При этом количество выздоровевших все еще ниже числа поступивших в больницы людей. 25 августа больничные листы закрыли 312 пациентов. Ситуация остается непростой. В регионе проводят массовую вакцинацию. Сейчас в прививочные центры, в том числе и в ТРК, поступила новая однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Она вводится один раз в отличие от простого «Спутника», который состоит из двух доз. В облздраве отмечают, что ежедневно новым препаратом прививают примерно тысячу волгоградцев.