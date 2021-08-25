«Ты выйдешь за меня?»: волгоградский МЧСник приехал к любимой на пожарной машине и сделал предложение

Виталий готов ради любимой на подвиги! Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

«Ты выйдешь за меня?» - долгожданное предложение руки сердца волгоградка Валентина получила не в ресторане под романтичную музыку, а в окружении машин МЧС и спасателей. Потому что ее любимый Виталий Долбаев – сотрудник пожарно-спасательной части №20 в Ворошиловском районе города-героя. 24 августа молодой человек решил связать свою жизнь с той, ради которой готов совершать подвиги.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Пока ни о чем не подозревающая Валентина работала, Виталий готовил ей необычный сюрприз. Помогали ему сослуживцы. Спецодежда, шикарный букет и красивое кольцо – пожарный ехал не на выезд, а, как говорят его боевые товарищи, по зову сердца.

Виталий и Валентина вместе уже четыре года. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

- Сегодня я еду делать предложение своей любимой девушке. Пора уже сделать этот ответственный шаг. В нашей профессии самое главное надежный тыл, чтобы дома ждали. Мы спасаем тысячи жизней - проживаем одну, а вот с кем её прожить – это уже наш выбор! И я этот выбор сделал, - рассказал Виталий.

Две машины МЧС промчались по улицам города-героя с включенными сиренами. Валентина и ее коллеги выбежали на улицу. Думали, что пожар. Но из спецтранспорта с широкой улыбкой вышел волнующийся Виталий, а следом и его группа поддержки. При виде возлюбленного девушку переполнили эмоции. Спасатель встал на колено и задал главный вопрос: «Ты выйдешь за меня замуж?»

Девушка явно не ожидала такого сюрприза, даже расплакалась от счастья. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

- Да! – ответила невеста под овации присутствующих.

Этот трогательный момент сняли на видео. Спустя годы супруги будут с улыбкой и особенным трепетом вспоминать об этом «огненном» предложении.

- У меня просто нет слов! Меня до сих пор трясет. Я рада, что у меня есть такой мужчина-пожарный рядом со мной, который всех нас оберегает, - Валентина заплакала от радости.

Теперь молодые будут планировать свадьбу. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Коллеги пожелали молодым счастья.

- Я знаю Виталия не первый год. Он «горит» своей профессией, очень любит своё дело. Всегда с удовольствием приходит на работу, поэтому самому близкому человеку остается только поддерживать и всегда ждать дома, - поделился помощник начальника караула 20-й пожарно-спасательной части Евгений Дерюжкин.

Сослуживцы поддержали Виталия и помогли все устроить. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Стоит отметить, что будущие супруги в отношениях уже четыре года. Узнав о намерениях Виталия, руководящий состав помог осуществить его задумку. Вышло очень эффектно и по-мужски.