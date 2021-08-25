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Общество25 августа 2021 10:55

«Ты выйдешь за меня?»: волгоградский МЧСник приехал к любимой на пожарной машине и сделал предложение

Счастливая невеста согласилась
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Виталий готов ради любимой на подвиги!

Виталий готов ради любимой на подвиги!

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

«Ты выйдешь за меня?» - долгожданное предложение руки сердца волгоградка Валентина получила не в ресторане под романтичную музыку, а в окружении машин МЧС и спасателей. Потому что ее любимый Виталий Долбаев – сотрудник пожарно-спасательной части №20 в Ворошиловском районе города-героя. 24 августа молодой человек решил связать свою жизнь с той, ради которой готов совершать подвиги.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Пока ни о чем не подозревающая Валентина работала, Виталий готовил ей необычный сюрприз. Помогали ему сослуживцы. Спецодежда, шикарный букет и красивое кольцо – пожарный ехал не на выезд, а, как говорят его боевые товарищи, по зову сердца.

Виталий и Валентина вместе уже четыре года.

Виталий и Валентина вместе уже четыре года.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

- Сегодня я еду делать предложение своей любимой девушке. Пора уже сделать этот ответственный шаг. В нашей профессии самое главное надежный тыл, чтобы дома ждали. Мы спасаем тысячи жизней - проживаем одну, а вот с кем её прожить – это уже наш выбор! И я этот выбор сделал, - рассказал Виталий.

Две машины МЧС промчались по улицам города-героя с включенными сиренами. Валентина и ее коллеги выбежали на улицу. Думали, что пожар. Но из спецтранспорта с широкой улыбкой вышел волнующийся Виталий, а следом и его группа поддержки. При виде возлюбленного девушку переполнили эмоции. Спасатель встал на колено и задал главный вопрос: «Ты выйдешь за меня замуж?»

Девушка явно не ожидала такого сюрприза, даже расплакалась от счастья.

Девушка явно не ожидала такого сюрприза, даже расплакалась от счастья.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

- Да! – ответила невеста под овации присутствующих.

Этот трогательный момент сняли на видео. Спустя годы супруги будут с улыбкой и особенным трепетом вспоминать об этом «огненном» предложении.

- У меня просто нет слов! Меня до сих пор трясет. Я рада, что у меня есть такой мужчина-пожарный рядом со мной, который всех нас оберегает, - Валентина заплакала от радости.

Теперь молодые будут планировать свадьбу.

Теперь молодые будут планировать свадьбу.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Коллеги пожелали молодым счастья.

- Я знаю Виталия не первый год. Он «горит» своей профессией, очень любит своё дело. Всегда с удовольствием приходит на работу, поэтому самому близкому человеку остается только поддерживать и всегда ждать дома, - поделился помощник начальника караула 20-й пожарно-спасательной части Евгений Дерюжкин.

Сослуживцы поддержали Виталия и помогли все устроить.

Сослуживцы поддержали Виталия и помогли все устроить.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Стоит отметить, что будущие супруги в отношениях уже четыре года. Узнав о намерениях Виталия, руководящий состав помог осуществить его задумку. Вышло очень эффектно и по-мужски.

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Пожарный из Волгограда сделал свой девушке необычное предложение руки и сердца
Пожарный из Волгограда сделал свой девушке необычное предложение руки и сердца
Боевка, сапоги, краги, каска надевая сегодня свою спецодежду Виталий Долбаев волнуется сильнее, чем обычно. Дело в том, что пожарный собирается не на боевой выезд, а по зову сердца. 24 августа теперь навсегда для него станет особенным днём. «Сегодня я еду делать предложение своей любимой девушке. Пора уже сделать этот ответственный шаг. В нашей профессии самое главное надежный тыл, чтобы дома ждали. Мы спасаем тысячи жизней - проживаем одну, а вот с кем её прожить это уже наш выбор! И я этот выбор сделал» - делится Виталий. Коллеги Валентины надолго запомнят необычное предложение руки и сердца, которое девушке сделал её возлюбленный пожарный - спасатель. Огнеборец вместе со своими коллегами приехал на пожарной машине с сиренами к своей второй половинке на работу. Виталий Долбаев служит в пожарно-спасательной части №20 в Ворошиловском районе города-героя. Сослуживцы не только поддержали молодого человека, но и помогли реализовать задумку. «Не каждый день товарищ просит о такой просьбе. Всё получилось, как задумывали. Самое главное спасибо руководящему составу, который позволил это сделать. Хочу пожелать Валентине терпения и понимания. Я знаю Виталия не первый год. Он «горит» своей профессией, очень любит своё дело. Всегда с удовольствием приходит на работу, поэтому самому близкому человеку остается только поддерживать и всегда ждать дома» - рассказывает помощник начальника караула 20-й пожарно-спасательной части, Евгений Дерюжкин. Валентина не смогла скрыть эмоций - девушка пожарного ничего не подозревала. Приезд любимого стал для настоящим сюрпризом и на самый главный вопрос в жизни она конечно ответила «ДА». «У меня просто нет слов! Меня до сих пор трясет. Не ожидала, честно! Я рада, что у меня есть такой мужчина-пожарный рядом со мной, который всех нас оберегает » - со слезами счастья на глазах говорит Валентина. Молодые люди вместе почти 4 года, поэтому оба уверены, что уже готовы к созданию семьи. Близкие, друзья и коллеги, которые стали свидетелями оригинального предложения руки и сердца, пожелали молодым долгих и счастливых лет вместе. К поздравлениям присоединяется и личный состав Главного управления МЧС России по Волгоградской области.
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