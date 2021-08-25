Новый бренд Волгоградской области увидят во Франции

Участники русско-французского лагеря встретились с представителями сфер экономической политики и развития, зарубежных и региональных связей, туризма и культуры, а также молодежной политики Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде в рамках перекрестного года межрегионального сотрудничества России и Франции проходит летняя школа «Марафон на Волге». Молодых людей ждет десять дней в летнем лагере, полное погружение в два языка, культуру и традиции, а также познавательные мероприятия, лекции и экскурсии. Все это направлено на то, чтобы молодежь двух стран сближалась и в дальнейшем поддерживала тесные дружеские отношения. Такой формат используется впервые. В рамках марафона прошло и первое мероприятие под новым брендом Волгоградской области.

В Волгограде в рамках перекрестного года межрегионального сотрудничества России и Франции проходит летняя школа «Марафон на Волге». Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Проект реализуется при поддержке облкомэкономразвития и ВГСПУ в рамках перекрестного года России и Франции. В летнем лагере собрались молодые предприниматели, студенты и преподаватели вузов из городов побратимов Волгограда и Дижона, а также Парижа и других регионов Франции. Это еще один шаг в развитии народной дипломатии и новые совместные проекты, которые получат дальнейшую реализацию.

Участники русско-французского лагеря встретились с представителями сфер экономической политики и развития, зарубежных и региональных связей, туризма и культуры, а также молодежной политики Волгоградской области. Молодые люди от 20 до 35 лет познакомились с экономическим, культурным, туристическим и спортивным потенциалом региона и получили подарки с новым логотипом Волгоградской области, которые они повезут домой. Так что этот символ теперь узнают далеко за пределами региона.

Напомним, логотипом Волгоградской области стала латинская буква V, несущая в себе множество смыслов – это и символ победы, и перекресток культур, и пять морей. Разрабатывали новый бренд в соответствии с долгосрочной стратегией социально-экономического развития региона. Среди направлений, которые получили свое отражение в брендбуке, отдельно выделены образование и туризм.

Напомним, логотипом Волгоградской области стала латинская буква V, несущая в себе множество смыслов – это и символ победы, и перекресток культур, и пять морей. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Хочется, чтобы в дальнейшем они создавали положительный имидж нашего региона во Франции. Мы всегда открыты для взаимодействия, ждем встреч с французским бизнесом для расширения внешнеторгового сотрудничества, укрепления и развития культурных связей, - подчеркнула председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова.

У Волгоградской области давние связи с Францией – экономические, культурные, побратимские и не только. Географическое положение региона позволяет развивать практически все виды туризма, за исключением горнолыжного.

– Для Волгоградской области развитие детского, студенческого, молодежного туризма является одним из приоритетов. Уделяется большое внимание промышленному туризму. Плюс у нас разработано немало турмаршрутов, включая пешие, велосипедные, сплавы на байдарках, - отмечает начальник отдела регионального комитета по развитию туризма Светлана Бочанова.

В Волгограде в рамках перекрестного года межрегионального сотрудничества России и Франции проходит летняя школа «Марафон на Волге». Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Конечно, французским гостям показали музей-панораму «Сталинградская битва», Мамаев курган, они были потрясены величием монумента «Родина-мать зовет!». Но в Волгоградской области есть еще много того, что может удивить туристов. И новый бренд региона будет способствовать ее узнаваемости на международном уровне и внутри страны. Продолжит тему расширения международных и межрегиональных связей форум «Диалог на Волге», который проводится в Волгограде ежегодно, начиная с 2014 года.