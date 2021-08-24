Волгоградцы приняли участие в первом политическом перфомансе партии «Новые люди»

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

В минувшие выходные партия «Новые люди» организовала первый политический перфоманс, где презентовала программу и рассказала о том, как в партии понимают, какой должна стать современная «картина мира». На встречу собрались 2 500 делегатов со всей страны. За их работой наблюдали более 100 журналистов и более 50 изданий

Формат мероприятия явно вышел за рамки привычной политической встречи. Впервые в России партийную стратегию публично озвучили под звуки симфонического оркестра, игравшего Штрауса. «Новые люди» также рассказали о необходимости изменений привычной картины мира – тех возможностей развития, которые они видят в стране и обществе. По мнению лидера «Новых людей» Алексей Нечаева, главной движущей силой для реализации успешной картины мира должны стать именно сами жители страны.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Ни сцены, ни президиума на встрече «Новых людей» не было. Минимальна дистанция между лидерами и сторонниками подчеркивала отсутствие дистанции новыми политиками и жителями страны.

Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди» отметил, как важно оставлять налоги в регионах, то есть именно там, где они и собираются. Вопрос конкуренции, по мнению Нечаева, также нужно вернуть во всех сферы жизни страны.

Советник лидера партии по региональным вопросам и экс-мэра Якутска Сардана Авксентьева рассказала о тех проблемах, с которыми сталкиваются люди в разных уголках страны. За три месяца Сардана Авксентьева посетила уже более 25 регионов.

Помимо Алексея Нечаева, Сарданы Авксентьевой, а также сторонников со всех концов России мероприятие поддержали специальные гости. Известная телеведущая, экологический активист Елена Летучая рассказала, как вместе с «Новыми людьми» организовала очистку дна Байкала. В середине лета журналист сама погружалась с аквалангом в воды самого глубокого озера, чтобы убедиться насколько серьезно обстоят дела. Проект спасения Байкала продолжает свою работу. На съезде Лена Летучая рассказала, что к сегодняшнему дню удалось поднять со дна более 400 тонн покрышек.

Телеведущая Юлия Барановская рассказала, с какими проблемами сталкиваются в регионах родители детей-инвалидов. Ее впечатлил пример сообщества мам особых детей из Воронежа, с которыми Юлия познакомилась лично.

Актер Сергей Жигунов, советник Алексея Нечаева по вопросам культуры, присоединился к партии недавно, но уже провел ряд встреч в регионах. Лично знакомый с проблемами культуры и необходимостью поддержки творческого сообщества, он поднял на съезде темы свободы слова, борьбы с цензурой и поддержки театров в регионах.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

По словам Алексея Нечаева, озвученные на съезде идеи и предложения близки и понятны людям.

Волгоградский регион на встрече представили правозащитник Алексей Ушаков и предприниматель в сфере финансового консалтинга Сергей Лобов.

- «Новые люди» - первая партия, которая действительно убрала все преграды между лидерами партии и гостями съезда, - отметил участник перфоманса и сторонник «Новых людей» Алексей Ушаков. - У нас не было сцены в привычном понимании, не было стульев. Только максимально открытое пространство для общения и обмена идеями. Яркие выступления вместо формальных докладов, манифест под живую музыку Штрауса вместо скучных выступлений с трибун. Этим мы отличаемся от других партий – мы открыты новому, не боимся нестандартных решений.

Тем временем предвыборные съезды провели еще не все парламентские партии. Так, Единая Россия только планирует мероприятие. Его основной задачей обещает стать принятие «народной программы». В партии ЛДПР съезд уже провели, утвердив на нем программу из 100 пунктов. Мероприятия этих партий прошли в традиционном формате.

Выборы в Госдуму будут проходить в этом году три дня: с 17 по 19 сентября. Кроме Новых людей участвовать в них будут «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР СРЗП и другие политические партии.