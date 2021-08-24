В Новороссийске похоронили погибшего при крушении МиГ-29 военного летчика

Сегодня простились с погибшим при крушении МиГ-29 пилотом Владом Якименко.

Сегодня, 24 августа, в Новороссийске похоронили 25-летнего Влада Якименко – военного летчика, который трагически погиб при крушении истребителя МиГ-29 на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом «КП-Волгоград» рассказала невеста погибшего Анастасия. Родственники и друзья проводили молодого пилота в последний путь, а коллеги по цеху выложили в сеть видеоролик в память о нем.

«Мой мальчик, мой мир… Он так любил летать, небо захватывало его», - горюет возлюбленная летчика. Незадолго до этой трагедии молодые решили пожениться, свадьба должны была состояться зимой. Но 18 августа жизнь лейтенанта прервалась.

Напомним, авиакатастрофа произошла около девяти вечера над полигоном Ашулук, где Якименко выполнял тренировочный полет без боекомплекта. Практически сразу после взлета МиГ-29 по неизвестным причинам разбился в западной части авиационного полигона, в районе Мишенного поля. С полигона было видно возгорание, а затем вспышку.

Сейчас комиссия главного командования ВКС выясняет обстоятельства катастрофы. Знакомый с ситуацией источник поделился, что Влад Якименко пытался катапультироваться, однако ему не хватило времени.

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