На Гремячинском ГОКе чествуют лучших профессионалов

Фото: Ирина СИМОНОВА

Как и на любом другом предприятии, основа производственного цикла комбината – это энергетика. Энергопитание объектов ГОКа обеспечивает главная понизительная подстанция. ГПП имеет стратегическое значение, так как способна не только питать Гремячинский горно-обогатительный комбинат, но и выполнять транзит электроэнергии из Ростовской в Волгоградскую область и обратно.

Главная понизительная подстанция включает в себя четыре силовых трансформатора мощностью 40 МВА каждый. При этом подстанция очень компактна, она – элегазовая. Элегаз – изолирующая среда. Тоководы находятся в трубах, заполненных элегазом. Обычно 220 кВ требуют диаметра изоляции в 2 метра. А ГПП Гремячинского ГОКа оснащено компактным и бесшумным оборудованием – только по приборам и можно понять, что есть напряжение.

Основной элемент новой подстанции - комплектное элегазовое распределительное устройство (КРУЭ). Компактность, гибкость компоновок, высокое качество оборудования упрощает работу персонала и сокращает издержки. При разработке КРУЭ энергетики и инженеры приняли новаторское для России решение – соединительные элегазовые токопроводы 220 кВ подключены непосредственно к вводам трансформаторов.

Осваивать новое оборудование было поручено самым опытным и профессиональным сотрудникам.

В числе первопроходцев - электромонтер Юрий Николаевич Никонов. Он работает на Гремячинском горно-обогатительном комбинате практически с момента основания - на промышленную площадку ГОКа он пришел в 2009 году.

Тогда он трудился на одном из самых «горячих» участков - на базе строительной индустрии «Волгоград-ремстройсервиса», где производилось все необходимое для строительства объектов Гремячинского горно-обогатительного комбината. Сотрудники «Волгоград-ремстройсервиса» обеспечивали строительство и эксплуатацию ГОКа необходимыми материалами. Собственное производство строительных материалов позволяло снизить их стоимость и минимизировать риски увеличения сроков реализации проекта и стоимости возводимых объектов.

По мере завершения строительства объектов комбината производственные мощности «Волгоград-ремстройсервиса» сворачивались. Но за бортом никого не оставили, и персонал переходил на соответствующие должности в «ЕвроХим-ВолгаКалий» или получал новую, востребованную в производственном цикле предприятия профессию в Учебном центре «ЕвроХим-ВолгаКалия».

Юрию Николаевичу переобучаться не пришлось. Ведь специалисты по электрике востребованы на любом производстве. Именно так Юрий Николаевич объяснил выбор профессии:

- В энергетику я пошел, потому что она всегда нужна людям, всегда востребована.

В «ЕвроХим-ВолгаКалии» он продолжил работу по строительству и вводу в эксплуатацию энергетических объектов в должности электромонтера по ремонту и обслуживанию оборудования свыше 1000 вольт. А в целом общий стаж в профессии превышает 25 лет. Поэтому знания и опыт Юрия Николаевича были очень нужны строящемуся предприятию.

Благодаря богатому опыту он легко осваивал современное оборудование, которым оснащаются объекты Гремячинского горно-обогатительного комбината.

- Я начинал работу на старом оборудовании, а сейчас все новое, современное. Но принцип работы один и тот же. Особенности эксплуатации новых агрегатов мы изучаем по сопроводительной технической документации, какие-то данные берем из источников в интернете.

Юрий Николаевич был в числе первых сотрудников, которые осваивали работу Главной понизительной подстанции. А это уже исторический случай, учитывая важность этого объекта не только для самого предприятия, но и для региона и даже федерального округа.

Добросовестность и ответственность Юрия Николаевича отмечены наградами «Волгоград-ремстройсервиса» и «ЕвроХим-ВолгаКалия».

Новое предприятие – это всегда широкое поле деятельности и увлекательная работа для профессионала. Поэтому работать на Гремячинском ГОКе Юрию Николаевичу нравится. Его увлеченность профессией поддержал сын, который тоже получил профессию энергетика.

- У нас отличный коллектив, приходит много молодежи. Молодые специалисты разные – кто-то на лету схватывает, кто-то помедленнее, но все старательные и прилежные. Именно от этих качеств и будет зависеть успех и качество их работы. Ведь самое важное в этой профессии - внимательность и ответственность:

- Это опасная профессия. Говорят, что электричество одни боятся, потому что не понимают, другие боятся, потому что понимают. Нужно всегда помнить главное и самое важное – от действий энергетика зависит не только его жизнь, но и чужая. Поэтому должно быть максимально внимательное отношение к работе, кропотливое соблюдение правил техники безопасности. И, конечно же, необходимо соблюдать три главных правила – отключил, проверил, заземлил.

Профессионализм, трудовые достижения и добросовестность Юрия Николаевича Никонова высоко ценят коллеги и руководители «ЕвроХим-ВолгаКалия». В 2021 году его портрет предприятие с гордостью поместило на Доску Почета.