Под Волгоградом молодой мужчина скончался через 8 дней после прививки от коронавируса

Молодой мужчина в Волгограде скончался через неделю после прививки от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне в волгоградских СМИ появилось сообщение о том, что 37-летний мужчина умер через 8 дней после прививки от COVID-19. Облздрав опроверг эту информацию. При осмотре перед вакцинацией врач-терапевт не выявил у пациента никаких противопоказаний к прививке, что и написал в анкете. Через неделю мужчину увезли в больницу на скорой, где он скончался. Экспертиза показала, что причина смерти не связана с прививкой или ковидом.

Как отметили в комитете здравоохранения Волгоградской области, ранее мужчина не состоял на учете у терапевта и не принимал никаких лекарств. Поэтому у него не было противопоказаний к прививке от коронавируса. Через неделю после иммунизации мужчина вызвал бригаду скорой, врачи оказали ему необходимую помощь. Но уже спустя пару часов машину вызвали по этому же адресу. 37-летнего волгоградца увезли в 25 больницу. К сожалению, спасти пациента не удалось.

Как пишут в волгоградских СМИ со ссылкой на супругу погибшего мужчины, он скончался от субарахноидального кровоизлияния. Компьютерная томография показала аневризму.

Дело в том, что аневризма сосудов головного мозга – очень опасное и коварное заболевание. Оно никак себя не проявляет. Как «КП-Волгоград» рассказал врач-нейрохирург больницы №25 Игорь Шошинов, артериальная аневризма имеет под собой наследственную предрасположенность. То есть у человека изначально неправильно формируются сосуды.

- На 1 миллион населения приходится примерно 10 тысяч носителей аневризм. Для Волгоградской области это около 26 тысяч пациентов с аневризмами сосудов головного мозга, которые чаще всего себя никак не проявляют, - прокомментировал врач-нейрохирург больницы №25 Волгограда Игорь Шошинов.

Аневризма начинает проявляться с возрастом, например, разрывом сосуда. К сожалению, примерно 10-15% человек, у которых разорвалась аневризма и произошло кровоизлияние в мозг, погибают еще до оказания медицинской помощи. 30% - умирают в течение первых двух недель. Летальность в течение месяца от этого диагноза наблюдается у 46% пациентов. Около 30% людей, которые выживают после разрыва аневризмы, остаются инвалидами.