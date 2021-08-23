В Волгограде спасенного от контрабандистов льва Грома продают как вещь на аукционе

Слепого льва Грома выставят на аукцион в Волгограде. Фото: комитет ветеринарии Волгоградской области

Львенок Гром, как его привыкли называть волгоградцы, уже вырос до взрослого льва. С тех пор, как его нашли при досмотре иногороднего автобуса в Светлоярском районе, прошло больше года. В июне 2020 львенка везли на продажу без документов из Махачкалы в Москву. Животное изъяли у контрабандистов и начали лечить от множества заболеваний, в числе которых и катаракта. Но даже через год злоключения в судьбе льва не закончились. Теперь уже слепого зверя продают на аукционе, как товар.

Информация о продаже льва Грома появилась в телеграмм-канале журналиста Екатерины Винокуровой. Как «КП-Волгоград» рассказали в Росимуществе, лев Гром принадлежит Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, которая и решает его судьбу. Поэтому, если кто-то хочет предложить свой зоопарк или другое учреждение для содержания Грома, то ему нужно обратиться в Росприроднадзор. Именно это ведомство решило продать слепого льва. Росимущество занимается только реализацией «объекта». Сейчас служба заказала оценку стоимости Грома. Объявления о продаже пока нет. Минимальную цену за льва планируют установить в 30 тысяч рублей, максимальную – определят в ходе аукциона. То есть купит животное тот, кто предложит наивысшую цену.

Сейчас лев находится на передержке у цирка семьи Довгалюк, причем, как отметили в Росимуществе, животное живет у них не безвозмездно. Гром – инвалид, ему удалили оба глаза из-за катаракты. То есть льву необходим особый уход и содержание, который могут обеспечить далеко не все организации.

Гром около года прожил у династии Довгалюк, но и к ним у Росприроднадзора были претензии по содержанию зверя. В декабре 2020 года льва планировали забрать у цирка. Такое решение принял суд после обращения Межрегионального управления Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской областям. После лечения зверя оставили на передержке в цирке династии Довгалюк. Однако в адрес ведомства поступило более 50 обращений граждан и организаций о содержании Грома. Полиция изъяла хищника и передала его специалистам. Ветеринары осмотрели львенка и обнаружили у него серьезные проблемы со здоровьем. В результате болезни Гром совсем ослеп, хотя за сохранение его зрения боролись лучшие специалисты. Тогда Росприроднадзор обратился с протоколом в суд в отношении собственника львенка. Инстанция вернула заявление Росприроднадзору. Ведомство обратилось в Светлоярский районный суд, он рассмотрел дело и признал виновным собственника львёнка в действиях (бездействии), которое может привести к гибели животного. С того момента решается вопрос о месте постоянного содержания Грома. Возможно, именно по этой причине льва продают и не могут оставить у семьи Довгалюк.