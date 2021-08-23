В Волгоградской области завершился ультрамарафон Elton Ultra

Elton Ultra - единственный в России ультрамарафон, проходящий в зоне полупустыни. Фото: пресс-служба Elton Ultra

В Волгоградской области завершился уникальный фестиваль спорта музыки и кибертехнологий Elton Ultra. Грандиозный праздник собрал в Палласовском районе у озера Эльтон тысячи спортсменов не только из России, но и Германии, Мексики, Эстонии, Азербайджана, Беларуси и других стран.

Уникальным было и событие, и место. Озеро Эльтон – самое соленое в Европе, а Elton Ultra - единственный в России ультрамарафон, проходящий в зоне полупустыни. Сюда приезжают самые подготовленные, готовые преодолевать огромные расстояния по раскаленным пескам, под палящим солнцем и в свете луны и фонариков.

Ультрамарафон Elton Salt Ultra длиной в 201 километр имеет самый высокий рейтинг сложности по версии ITRA - 6 баллов из 6 возможных. Он признан международной ассоциацией Ультрамарафонов (IAU) и получил специальный лейбл. В этом году на основной старт вышли 49 подготовленных участников, но два полных круга по берегу озера Эльтон преодолели далеко не все. Победителем стал Артем Сыстеров из Пермского края, который показал рекордное время - 18 часов 30 минут 55 секунд.

Всего в программе восемь дистанций от 11 до 201 км, включая эстафетную гонку Hot Road и ночную гонку Moon Light Race на 90 километров. Впервые в этом году на Эльтоне прошла Кибер-гонка. Организаторы продумали не только спортивную, музыкальную, развлекательную, но и экологическую программу. Победителя в Plogging забеге определяли по количеству собранного мусора.

Председатель парламентской комиссии по реализации нацпроектов в Волгоградской области Олег Савченко уверен, что у Эльтона – огромный туристический потенциал. Политик побывал во множестве стран, преодолевал марафонские дистанции, покорил самые высокие вершины мира, и считает, что это уникальное и фантастическое место.

Олег Савченко побывал во множестве стран, преодолевал марафонские дистанции, покорил самые высокие вершины мира. Фото: из личного архива

- Горжусь тем, что наше заповедное озеро Эльтон уже который год ежегодно притягивает профессионалов и любителей бега со всего мира. Организаторам - отдельное спасибо за разнообразную программу. Ультрамарафон в зоне полупустынь – действительно не шутки, это экстрим на грани выживания. Говорю это, как человек, имеющий определенный опыт. Подготовка, преодоление, где-то боль и страх, но чувство финиша не сравнить ни с чем, - подчеркивает Олег Савченко.

Политик считает, что ультрамарафон способствует популяризации Эльтона и Волгоградской области в целом.

- Конечно, здесь надо развивать уровень сервиса, туристическую инфраструктуру, транспортную доступность. Чтобы не только марафонцы, которые выносливы и готовы ко всему, приезжали, но и обычные туристы со всей России и мира. Тогда и для местных жителей будут рабочие места, - отмечает парламентарий. - Считаю, что по Эльтону должна быть разработана отдельная федеральная программа туристической привлекательности. Это один из пунктов предстоящей работы.