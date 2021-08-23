Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 23 августа: третья волна не идет на спад

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 23 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Третья волна коронавируса не идет на спад в Волгоградской области. Ежедневно заражается большое число жителей. 23 августа в регионе подтвердились 348 случаев COVID-19, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Сегодня Волгоградская область занимает 17-е место в стране по суточному приросту заболевших. Всего в России в понедельник выявили 19 454 случая ковида в 84 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 23 августа 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

За всю пандемию в регионе вирус подхватили 78 897 волгоградцев. Жертвами коронавируса стали 2 167. Смертность от осложнений ковида не снижается. Сегодня зафиксировали 15 летальных исходов от COVID-19.

По-прежнему число заболевших за сутки жителей Волгоградской области больше, чем тех, кто выздоравливает от опасного вируса. За последние сутки вылечились 277 пациентов. Всего за всю пандемию с болезнью справились 70 029 волгоградцев.