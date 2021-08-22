Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 22 августа: новый максимум по числу заразившихся

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 22 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с ковидом в Волгоградской области продолжает ухудшаться. Ежедневно обновляются рекорды по числу новых зараженных COVID-19. 22 августа в регионе был установлен новый максимум за всю пандемию – подтвердились 350 случаев коронавируса, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Сегодня регион занимает 16-е место в стране по приросту новых заболевших. Всего в Волгоградской области за всю пандемию вирус подхватили 78 549 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 22 августа 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Не меняется ситуация со смертностью от ковида. 22 августа в регионе зафиксировали 16 летальных исходов, причиной которой стал коронавирус. Пандемия унесла жизни уже 2 152 волгоградцев.

Завершил лечение с выздоровлением за последние сутки 281 житель региона, который выписался из инфекционного стационара или закрыл домашний больничный. С марта прошлого года победили ковид 69 752 волгоградцев.

В Волгоградской области пока недостаточные темпы вакцинации от коронавируса. Об этом на клиническом совете заявил губернатор Андрей Бочаров. Власти взяли на контроль обязательную вакцинацию волгоградцев, которую в конце июля ввел региональный Роспотребнадзор. Накануне в области вступили в силу изменения в постановление 179 о режиме повышенной готовности из-за COVID-19.