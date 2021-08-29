Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 29 августа: 356 заболевших и 15 умерших

За сутки от коронавируса умерли 15 пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В начале лета число заболевших коронавирусом жителей Волгоградской области было почти в четыре раза меньше, чем в последние дни августа. По статистике оперштаба, 29 августа в волгоградских госпиталях оказались 356 пациентов с диагнозом «ковид». За весь период пандемии число инфицированных волгоградцев превысило 80 тысяч человек. Из них 2275 человек погибли. Ситуация, как сообщают в оперштабе, хоть и контролируемая, но очень напряженная. А впереди начало учебного года, эксперты прогнозируют резкий всплеск числа заболевших. В регионе развернуты прививочные пункты, для работников некоторых сфер вакцинация обязательна. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 29 августа 2021 года.

- За последние сутки в России выявлено 19 286 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 324 (6,9%) протекают без клинических проявлений болезни, - уточнили в оперштабе. - Всего в стране нарастающим итогом выявлено 6 882 827 человек в 85 регионах.

Отметим, что Волгоградская область занимает 15 место по скорости распространения коронавируса. Регулярный прирост числа заболевших превышает статистику выздоровевших. Та, 29 августа больничные листы закрыли 304 пациента. Высокой остается смертность: 15 летальных случаев за сутки.

Волгоградец просят при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью.