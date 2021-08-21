Написал прощальную смс: волгоградский бизнесмен о том, что происходило на борту самолёта, подавшего сигнал бедствия

Пассажиры самолёта, подавшего сигнал бедствия, готовились к худшему исходу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 21 августа, самолёт Sukhoj Superjet-100, летевший из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия. Это произошло над Тамбовской областью. На борту судна летел волгоградский бизнесмен, владелец компании Грасс Михаил Грачёв. В своих соцсетях он рассказал, что произошло на борту этого самолёта.

По предварительной информации, в Superjet могла произойти разгерметизация. Самолёт резко снизился до 3000 метров и летел так до самой посадки в Шереметьево. Позже выяснилось, что во время полёта в самолёте сработал датчик системы кондиционирования. Но пассажиры и экипаж не знали точной причины. Летевший этим рейсом Михаил Грачёв рассказал, что он даже написал прощальное сообщение, когда увидел, что у стюардессы трясутся руки.

Фото: инстаграм Михаила Грачева.

- Командир корабля попросил экипаж экстренно занять свои места. Самолёт начал резко снижаться, мощность двигателей упала. Я подумал, они больше не работают. - (Пилот) Объявил экстренное снижение, отключилась вентиляция, подносы с едой побросали на пол. Люди плакали и готовились к худшему. Парень рядом со мной спросил, посадка будет жёсткой? - написал волгоградский бизнесмен Михаил Грачёв в своём Instagram.

Но все обошлось. Самолёт Sukhoj Superjet-100 штатно сел в аэропорту Шереметьево. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Только страх перед полетами у них теперь сохранится надолго.