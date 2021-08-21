Подавший сигнал бедствия самолет из Волгограда сел в Шереметьево

Вылетевший из Волгограда в Москву самолет подал сигнал бедствия.
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Сегодня, 21 августа, самолет Sukhoj Superjet-100, вылетевший из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия над Тамбовской областью. Как пишет Интерфакс со ссылкой на свой источник, это произошло из-за разгерметизации. Судно резко снизилось и летело на высоте примерно в 3000 метров.
Самолет вылетел из Волгограда в 12:56. Примерно в 14:28 судно Sukhoj Superjet-100 штатно село в Шереметьево.
По данным на сайте международного аэропорта Шереметьево, в воздушной гавани приземлилось судно компании "Россия", которое выполняло рейс SU6416.
Как Интерфаксу сообщили в компании «Россия», у самолета Supejet-100 во время полета сработал датчик системы кондиционирования.