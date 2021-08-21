Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 августа: 346 волгоградцев заболели, 15 пациентов скончались

В Волгоградской области 21 августа 2021 года зафиксирован новый антирекорд заражений коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Волгоградской области. По данным оперштаба, 21 августа диагноз COVID-19 подтвердился у 346 жителей. Как и вчера, от последствий вируса умерли 15 человек. По ежесуточному приросту Волгоградская область занимает 17-е место в стране. Всего в России в субботу выявили 21 тысячу случаев COVID-19. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 21 августа 2021 года.

В Волгоградской области на высоком уровне держится не только ежесуточный прирост заболеваемости, но и смертности. Почти каждый день фиксируют 15 летальных исходов и более. Всего с начала пандемии в Волгоградской области от последствий коронавируса скончались 2 136 жителей. За все время распространения COVID-19 в регионе им заболели 78 199 волгоградцев.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Вылечились от коронавируса за последние сутки 318 пациентов, которых выписали из инфекционных госпиталей или закрыли домашние больничные. Всего в регионе выздоровели 69 471 житель.