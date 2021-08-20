В Волгограде ремонтируют подземный переход на проспекте Жукова

Входные группы перехода покрасят, установят пандусы, отремонтируют лестницы и освещение. Фото: мэрия

В Дзержинском районе Волгограда начался ремонт в подземном переходе на проспекте Жукова. В перечне работ – окраска входных групп, установка пандусов, ремонт ступеней лестниц, внутренного и наружного освещения. Сначала все очистили от слоев старой краски и грязи. Сейчас снаружи красят металлоконструкции навесов, внутри перехода рабочие штукатурят и окрашивают стены.

В последние годы многие подземные пешеходные переходы в Волгограде обветшали. Всего в городе таких 15 штук. В часть из них спускаться было страшно – темно, да и лестницы в аварийном состоянии. Как сообщили в мэрии, с 2018 года содержанием всех переходов занимается обслуживающая организация. Ее сотрудники должны поддерживать чистоту, следить за состоянием облицовки, лестниц, светильников и прочего. А те переходы, на которые чаще всего жалуются волгоградцы, которые больше всего нуждаются в ремонте, приводят в порядок.

Снаружи уже красят металлоконструкции. Фото: мэрия

К концу 2021 года городские власти обещают отремонтировать более половины всех подземных переходов областного центра. Уже сделали лестницы и пандусы в переходе на площади Дзержинского на Тракторном. На Красном обновили систему освещения и покрасили переход на остановке «Больница Ильича», восстановили напольную плитку и пандусы и в проходе под железнодорожными путями на улице Титова. На остановке «Судоверфь» в Красноармейском также обновили фонари и отремонтировали систему водоотведения.

- В текущем году в подземном пешеходном переходе на перекрестке улиц Мира и Комсомольской запланированы работы по очистке мозаики на стенах, а в сооружении на улице 8-й Воздушной Армии будет проведен ремонт отмостки на проезжей части. В Советском районе рядом с остановкой «Сельхозакадемия» рабочие также обновят входные группы подземного перехода, - рассказал о дальнейших планах начальник отдела искусственных сооружений МУ «Комдорстрой» Сергей Федоров.

Как отмечают в мэрии, ремонт в волгоградских переходах зачастую оказывается недолговечным. Не потому, что сделали плохо, а потому что сами горожане рисуют на стенах, бьют фонари, ломают все, что можно, бросают мусор.