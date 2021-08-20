Тараканы, лай и жуткий запах: что делать, если соседи превратили квартиру в приют для животных

Жить с кучей собак и кошек по соседству - настоящее испытание для нервов. Фото: Иван ВИСЛОВ

Неприятные запахи в подъезде, собачий лай, полчища тараканов, текущие по стенам экскременты – эти и другие проблемы создают соседи, которые от одиночества или вредности заводят в квартире не один десяток питомцев. Аргументы «дома построены для людей» очень быстро перестают работать, а выяснения отношений чаще сводятся к скандалу. Бороться с такими крайне сложно, но возможно. «Комсомолка» выяснила, куда и в какой очередности обращаться, если в вашем доме поселился зверинец «со всеми вытекающими».

ЕСЛИ КВАРТИРА – ТУАЛЕТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Эту историю рассказал не читатель «Комсомолки», она случилась лично со мной: однажды в квартире запахло кошачьей мочой. Не скажу, что это было неожиданно, ведь по соседству вот уже несколько лет жила бабуля, три ее собаки и десяток старых кошек. Но неприятно, ремонт только сделали. Избавиться от ужасной вони в одиночку было невозможно, да и бессмысленно: пока я с утра до ночи драила источающий зловоние угол, соседка позволяла питомцам гадить про ту сторону стены прямо на пол.

Все жильцы дома и до этого сетовали на жуткий смрад, исходящий от соседки: запах шел из окон, балкона, через вентиляцию. Этими же путями пользовались тараканы, которых она развела.

Разговоры, как это обычно бывает в подобных случаях, также оказались бесплодны. Пенсионерка обещала вот-вот пристроить животных, просила немного времени. Используя знакомства с волгоградскими волонтерами, мы редакцией нашли им приют, но вдруг женщина заявила: «Не отдам!» Конфликта было не избежать, и я стала искать решение проблемы.

СНАЧАЛА ГОТОВИМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Как бы это странно ни звучало, но терпящим неудобства соседям придется самим доказывать, что они действительно страдают от вони, антисанитарии и шума.

- Тема содержания домашних животных, к сожалению, не совсем урегулирована в жилищном законодательстве РФ, - сразу обозначил директор Центра содействия участникам сферы ЖКХ Вячеслав Гончаренко, который взялся консультировать нашу ситуацию. - Поэтому поступаем следующим образом: отправляем жалобы в организации, которые в той или иной мере должны следить за соблюдением ряда норм в этой сфере.

Параллельно составляем заявления в областной Роспотребнадзор, жилинспекцию и в управляющую компанию. Все эти ведомства обязаны зарегистрировать обращение и ответить на них. Составить жалобу можно и самому. В начале нужно описать проблему, а затем сослаться на основные законы и постановления, которые регулируют правила содержания животных абсолютно для каждого волгоградца: ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Жилищный кодекс (статья «Права и обязанности собственника жилого помещения»), «Правила пользования жилыми помещениями», «Правила содержания домашних животных на территории Волгоградской области».

Нам повезло: квартира соседки оказалась муниципальной, поэтому еще одно обращение отправили в Департамент муниципального имущества администрации Волгограда. Также не помешает написать коллективное заявление в прокуратуру, чтобы гарантировать проверки. Все обращения-жалобы обязательно направить по почте с уведомлением заказными письмами или завезти в эти организации, зарегистрировать и оставить себе копию. Она пригодится.

РЕАКЦИЯ НА ЖАЛОБУ

Правильная реакция на жалобу – визит сотрудников того или иного ведомства и к заявителю, и к нарушителю. Специалисты Роспотребнадзора практически через неделю по предварительному звонку приехали осмотреть нашу квартиру и, конечно, наведаться к соседке. Как назло, именно в тот день прохладное лето подвело и запах почти пропал, а в последующем появлялся по принципу «чем жарче, тем сильнее» и наоборот. И хоть носы наших гостей учуяли душок на нескольких этажах, прибор, которым они делали забор воздуха, не так чуток – он ничего не показал. Внутрь квартиры собирательница животных, конечно, никого не пустила. Имеет право по закону.

Из жилинспекции наше обращение направили к собственнику – в муниципалитет, но в любом другом случае инспекторы также должны лично провести проверку и в случае нарушения составить предписание. Как и управляющая компания. Скорее всего, сначала там скажут: «Это не к нам», но это не так. В случае отказа – настаивайте. Коммунальщики в любом случае письменно попросят решить проблему добровольно и как минимум проведут дезинфекцию в подъезде.

Если речь идет о квартире по соцнайму, то разбираться гораздо проще – эта честь выпадает собственнику. Именно администрация обязана заставить таких соседей вернуться в реальность и выбирать – или животные, или жилье.

ИДЕМ В СУД

Да-да, натравить ведомства на соседей часто бывает недостаточно. Собачники и кошатники маскируются, не открывают двери, не отвечают на звонки и лишь в лучшем случае боязливо убирают большой туалет, в который превратилось их жилье. В итоге из ведомств, которые так и не попали в очаг запахов и антисанитарии, приходят отписки. Нам повезло: наша соседка поступила благоразумно, ведь терять договор соцнайма из-за наших жалоб не планировала. Стойкий запах через месяц пропал. Но это, скорее, исключение.

Если предписания и настойчивые визиты инспекторов не измотали хозяев животных, нужно набираться сил для суда.

- В зависимости от ответов и действий ведомств будет зависеть дальнейшее развитие. Возможно придется, если захотите, обращаться в суд. Практика такая уже по России есть, по крайней мере, в других регионах. Вплоть до выселения, - комментирует Вячеслав Гончаренко.

Конечно, иск должен быть чем-то обоснован. Если нарушений не нашлось, нужно жаловаться дальше. До тех пор, пока не будет актов о запахе или протечек экскрементов в квартиру. Лишь на основании реальных фактов суд будет обязан что-то предпринять. Но и тут, по мнению юристов, можно долго биться головой об стенку.

- Если квартира в собственности, то выселить не могут. Выход один – запретить в судебном порядке разводить животных, принудить соблюдать санитарные нормы. В теории приставы могут за нарушения решения суда стоять под дверями и штрафовать гражданина каждые пятнадцать минут на энную сумму. Но есть проблема: владелица имеет право не пускать в квартиру. На практике мало случаев, когда удавалось отстоять интересы соседей, - прокомментировал практикующий юрист Максим Осипкин.

СОВЕТЫ «КП»

- ищите альтернативу. Выбросить собак легко, но на улице они тоже могут кому-то мешать, и нет гарантий, что сосед не притащит новых. Возможно, удастся найти животным дом, а человека вразумить;

- если не удалось – жалуйтесь. Жаловаться можно сколько угодно, хоть каждую неделю, но лучше это делать в жару – запах точно никуда не денется;

- можно «отомстить» владельцам слишком громких собак: если лай мешает спать ночами, каждый раз вызывать участкового;

- если собак и кошек много, их хозяева вряд ли побеспокоились занести каждого в реестр ветеринарного учета, делать регулярные прививки и оформить ветпаспорт. На это можно пожаловаться в комитет ветеринарии.