Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 20 августа: заболевших все больше, поликлиники начинают работать круглосуточно

Каждый день прирост заболевших все больше. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. На сегодня снова рекордные статистики – плюс 343 новых случаев COVID-19. Всего же за год с лишним в регионе заразились боле 77,8 тысячи человек. По этому показателю Волгоград уже который месяц стабильно на 15-м месте среди регионов страны. Тем временем, стало известно, какие поликлиники Волгограда начали принимать пациентов с коронавирусом ночью. Пока на круглосуточный режим перевели три ковидария при поликлиниках и больницах, с сентября их будет четыре. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 20 августа 2021 года.

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Не падает и уровень смертности от коронавируса. За сутки экспертная комиссия подтвердила, что основной причиной 15 летальных исходов стали COVID-19 и пневмония. Всего опасная инфекция унесла жизни 2121 волгоградца.

В ковидных госпиталях на сегодня около шести тысяч волгоградцев, еще часть лечатся дома. В больницах открывают все новые «красные зоны» и реанимации. Пока выздоровевших заметно меньше, чем заболевших. Накануне закрыли больничные листы еще 305 человек. Общее число выздоровевших превысило 69,1 тысячу человек.

Волгоградцы продолжают жить в режиме карантинных ограничений по коронавирусу и ждут их ужесточения в начале учебного года.