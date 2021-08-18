Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 18 августа: 338 человек заболели и 16 умерли

Заболевших все больше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если в целом по стране прирост заразившихся коронавирусом постепенно снижается, то в Волгоградской области он продолжает расти. На сегодня федеральный оперштаб сообщил о 338 новых случая коронавируса в регионе – снова рекорд, так много заболевших почти за полтора года пандемии еще не было. Общее количество подхвативших ковид за это время превысило 77,1 тысячи человек. Волгоградцы продолжают жить в режиме коронавирусных ограничений, а власти готовятся к росту заболеваемости и готовят новые карантинные меры. Новую волну прогнозируют в сентябре. Объясняют это началом учебного года и окончанием сезона отпусков. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 18 августа 2021 года.

Статистику летальных исходов от коронавируса снова пополнили 16 волгоградцев. Всего COVID-19 убил уже 2092 жителя области, это не считая тысяч скончавшихся в ковидных госпиталях пациентов, у которых основной причиной смерти признали другие заболевания.

Инфографика. Яндекс.

Каждый день в больницы Волгограда и области поступает больше пациентов, чем выписывают. На сегодня выздоровели 299 переболевших коронавирусом, всего – 68,5 тысячи человек. Медики констатируют: в больницах все больше детей, беременных женщин и молодых людей, все больше тяжелых случаев. В регионе за неделю развернут еще тысячу ковидных коек, увеличат и число мест в реанимациях. В 22 госпиталя закупили еще 60 аппаратов ИВЛ.

По данным, озвученным на клиническом совете, скорость распространения коронавируса в Волгоградской области выросла в три раза по сравнению с прошлым годом. Втрое выше среднемноголетних значений и заболеваемость пневмонией. Раньше обычного в этом году началась эпидемия ОРВИ. Поэтому часть «красных зон» в поликлиниках перейдут на круглосуточный режим работы.

Тем, временем, Волгоградская область пока приближается лишь к 60% от плана по вакцинации.