«Прыгали из окна»: двадцать кошек провели неделю в квартире с умершим хозяином

Фото: скрин с видео очевидцев.

Жильцы многоэтажного дома по улице Ростовской в Ворошиловском районе Волгограда целую неделю терпели жуткий запах в подъезде. Было ясно, из какой квартиры он идет. С 68-летним мужчиной, страдающим синдромом Плюшкина, люди боролись давно. Собирал он не только всякий хлам, но и… кошек. Когда вонь стала невыносимой, вызвали полицию и МЧС. После вскрытия дверей всех присутствующих ждала ужасная картина: тело давно умершего хозяина и более двадцати истощенных животных.

ВЫПРЫГИВАЛИ ИЗ ОКНА

37-летняя Елена, проживающая в соседнем доме, первая забила тревогу, когда увидела из окна второго этажа кучу котов. Они ютились на маленьком подоконнике и на балконе.

- Я вышла вынести мусор и с ужасом обнаружила эту картину. Люди рассказали, что владелец квартиры умер еще 12 августа, а через неделю только вскрыли двери. То есть животные неделю ничего не ели и не пили. Полицейские связались с родственницей, она тоже было в шоке от увиденного, - рассказала «КП-Волгоград» женщина.

Так как все комнаты были завалены мусором, кишащим тараканами, сразу же провели дезинсекцию.

- Все кошки были внутри во время обработки. Да ещё и несколько дней голодания, трупный яд, - так описывают волонтеры ужасные условия, в которых поневоле оказались два десятка кошек.

Неудивительно, что животные от слабости и стресса стали выпрыгивать из нехорошей квартиры. Все это происходило на глазах у соседей. Некоторые несчастные погибли от отравления или полученных травм, другие забились под крыльцо. Елена не смогла пройти мимо и обратилась за помощью к зоозащитникам.

- Я и сама помогаю бездомным, но сейчас очень болею. Поэтому сняла видео, отправила знакомым. На тот момент в квартире точно оставалось 8 кошек, которые не побоялись вылезти из мусора. Другие же забились. Словами не могу передать, что творится внутри! Комнаты завалены, там и пройти негде. Просто ужас!

ЖИВОТНЫХ НУЖНО ВЫЛЕЧИТЬ И ПРИСТРОИТЬ

Вчера неравнодушные волгоградцы, среди которых была Оксана Зибаева, приехали по адресу и вызволили из плена выживших.

- Какой там ад, запах ужасный! Кошки - ходячие скелеты, больные глаза, полуслепые, грязные, испуганные. Спасли не всех, но восьмерых удалось. На улицах остается еще четверо, мы их не смогли поймать, они прячутся. Есть кошки, которые остались в квартире – их тоже не удалось достать из гор мусора. Еще неизвестно, сколько скончались за неделю в запертом пространстве под завалами, - рассказал Оксана.

По словам неравнодушных волгоградцев, абсолютно все животные в ужасном состоянии. Большинство в ветеринарных клиниках, а кого можно вылечить дома забрали кураторы.

- Нам очень нужна помощь с отловом оказавшихся на улице больных кошек. Будем признательны за любое участие! Без нашей помощи кошки погибнут.

После лечения, которое требует затрат, животным будут искать дом. Все желающие также могут принять в этом участие. По вопросам пишите в редакцию «Комсомольской правды» ekaterina.simohina@phkp.ru.

В пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области уточнили, что смерть мужчины носит ненасильственный характер. Скорее всего, он скончался от аморального образа жизни и условий, в которых жил. Что же делать с такими соседями и в такой непростой ситуации?

ЧТО ДЕЛАТЬ В ТАКИХ СИТУАЦИЯХ?

Отметим, что к решению проблемы подключились коммунальщики.

- Не раз обращались, жаловались на нехорошую квартиру, но никто ничего не делал. Говорят, собственник и все тут, - подчеркивают жильцы.

«Комсомолка» не уже писала о том, что делать в ситуациях, когда страдают и люди, и животные.

ШАГ 1.

В первую очередь, необходимо написать заявление в Роспотребнадзор, управляющую компанию и администрацию района. Указать, что ваши права, как собственника, нарушены: запах, антисанитария в подъезде. На жалобу должны отреагировать: комиссия обязана прийти в квартиру и разобраться в ситуации, поговорить с соседом.

ШАГ 2.

Если владелец проблемной квартиры никак не реагирует, обращайтесь в суд. Собственнику могут запретить разводить животных, принудят соблюдать санитарные нормы, а также могут оштрафовать. Если квартира муниципальная, виновника ситуации могут выселить.

ШАГ 3.

Вступайте с таким соседом в диалог. Зачастую, люди собирают мусор или животных (или все вместе) из-за психологических проблем. Помогите пристроить кошек, собак в добрые руки или приют. Не ругайтесь, попытайтесь оказать человеку помощь. Бывают случаи, когда беседы приносят свои плоды и ситуация разрешается, все счастливы. Но если сосед отказывается от помощи и продолжает мучить животных и жильцов - действуйте решительно, доводите дело до суда.

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