"Ротор" в Воронеже сыграет с "Факелом", который занимает 2-е место Фото: Екатерина СИМОХИНА

В 7-м туре первенства ФНЛ «Ротор» в Воронеже сыграет с местным «Факелом». Это встреча состоится 21 августа. Коллектив из Волгограда пока занимает место в середине турнирной таблицы. Зато команда из столицы Черноземья идет на 2-й строчке. Однако к очному поединку оба соперника подходят не в самом лучшем настроении. «КП-Волгоград» дает прогноз на матч 7 тура первенства ФНЛ Факел – Ротор 21 августа 2021.

Несколько последних сезонов в ФНЛ у «Факела» не задавались. Воронежцы 3 года подряд финишировали в зоне вылета, однако им удавалось избегать понижения в классе из-за отказа команд из второго дивизиона идти в Футбольную национальную лигу. В прошлом сезоне «огнеопасные» заняли 9-е место. А текущий игровой год подопечные Олега Василенко начали очень резво: сейчас они идут в лидирующей группе с 13-ю набранными очками. Они стартовали с ничейного результата с «Балтикой», а затем добились четырех побед кряду. Правда, в прошлом туре «Факел» неожиданно крупно уступил в гостях «Нефтехимику» со счетом 0:3, что расстроило коллектив. Но еще меньше радости у «Ротора». Волгоградцы, кстати, пока не проигрывают в текущем сезоне. Зато играют исключительно вничью: у них 5 паритетов с соперниками – все на домашнем поле – и одна победа. Подопечные Дмитрий Хохлова после шести туров занимают 11-е место, имея в активе 8 очков.

Команды из Воронежа и Волгограда в советских и российских чемпионатах встречались между собой 39 раз. Преимущество в них на стороне «Факела». Коллектив из Черноземья имеет 16 победных игр, у «Ротора» 12 успешных дуэлей. Еще 11 встреч завершились вничью.

У букмекеров фаворитом предстоящего матча является «Факел». Коэффициент на его победу составляет 2,27. Выигрыш «Ротора» оценивается котировками 3,05, ничья – 3,35.

В текущем сезоне «Факел» оставляет очень приятное впечатление, заслуженно располагаясь в зоне лидеров первенства ФНЛ. Еще у воронежцев с учетом прошлого сезона длится беспроигрышная серия на своем поле – она составляет уже 21 матч. «Ротор» все еще не может настроить свою результативность и начать выигрывать. При этом у сине-голубых все в порядке с волевыми качествами, они уже трижды по ходу турнира уходили от поражений. Вряд ли от матча в Воронеже стоит ждать много забитых мячей и доминирования одного соперника над другим. «КП-Волгоград» дает прогноз на матч Факел – Ротор: ничья со счетом 1:1.