Болезнь «грязных рук»: профилактика и лечение кишечки у ребенка на отдыхе и в детсаду

Главные правила - мыть руки, овощи и фрукты, правильно готовить пищу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Частым спутником летнего отдыха, когда дети тянут в рот огурцы с дачной грядки, случайно глотают морскую воду или в садике контактируют с другими малышами, является кишечная инфекция. Рвота, диарея, боли в животе, усталость, нередко температура – явные признаки заражения. Игнорировать кишечку нельзя, даже если через сутки-двое все прошло. О профилактике, лечении и последствиях этого заболевания у детей рассказала заведующая инфекционным отделением «Волгоградской областной детской клинической инфекционной больницы» Инна Орлова.

РЕБЕНКУ НУЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВРАЧА!

По словам Инны Орловой, чаще всего кишечкой болеют дети в возрасте от 2 до 8 лет. Редко – подростки, но бывают случаи, когда в больницу попадают малыши 3-5 месяцев. Подхватить вирус или бактерии можно разными путями: через пищу, воду и в быту (от заболевшего). Неприятные симптомы начинаются спустя несколько часов или суток после того, как возбудитель попадает в организм.

- Основная профилактика – мытье рук с мылом, правильная обработка продуктов питания, - говорит специалист. – Соблюдение гигиенических мер позволит минимизировать риски заражения. Например, если вы купили овощи, фрукты на рынке, лучше помыть их теплой кипяченой водой и только потом давать ребенку. Тщательно готовить мясо, рыбу. Чтобы обрабатывать руки на улице, нужно носить с собой антисептические средства.

Так как кишечка – сезонное заболевание, а родители часто возят чада к морю, на дачу, к бабушке, то часто инфекцию подхватывают именно на отдыхе. Ребенок нахлебался воды, поел купленную на рынке кукурузу, поужинал в кафе за углом, поел немытые овощи… Но нередко дети заражаются в садике, куда приводят инфицированного воспитанника.

- Если ребенку стало плохо, вызывайте скорую или обращайтесь в поликлинику. Врач обязательно должен посмотреть и оценить состояние. При обильной рвоте и диарее возможно обезвоживание, а это уже серьезно. Медицинский сотрудник назначит правильное лечение, - советует Инна Орлова.

Первая помощь в таких случаях – отпаивание и сорбенты. Жидкость (воду, чай, солевой раствор – что согласен пить малыш) давать по чайной ложечке (или из кружки, поильника, бутылочки) каждые пять минут. Важно не кормить ребенка против воли! Чем снять боли в животике, сбить температуру - посоветует врач. Нужно выделить отдельную посуду, полотенце для ребенка, чтобы не заразиться самим.

Как правило, облегчение наступает через сутки-двое, но это не конец лечения.

- Важно соблюдать диету и не кормить ребенка жирными, копчеными, солеными, жареными блюдами. Отлично подойдут каши, диетические супы, пюре, кисломолочные продукты, нежирные йогурты, можно запечь яблоко или дать немного банана, поить чаем с сухарями, - делится с родителями врач детской больницы.

И это не все! Главная задача родителей – после болезни отвести ребенка к педиатру и сдать анализы. Внешне дети могут быть совершенно здоровыми, при этом оставаться носителями. Если они пойдут в садик, то заразят здоровых сверстников. Взрослым стоит ответственно подойти к здоровью не только своих, но и чужих детей.

ОТПУСК ИСПОРТИЛА КИШЕЧКА

Семья из Волгограда недавно вернулась с черноморского курорта. Отпуск был испорчен кишечной инфекцией.

- Поехали отдыхать в Краснодарский край. Четырехлетняя дочь первые пару дней много плескалась в море. Круг и нарукавники не спасли от неизбежного - ребенок хлебнул воды, - рассказала Ирина Демчук. - Дочь первая слегла с высокой температурой и сильной рвотой. Мы сначала подумали, что это акклиматизация, она впервые на море, но вскоре стало понятно – кишечка. Лечились стандартно, много отпаивали. Обошлись без скорой, так как вскоре состояние улучшилось.

- Как отмечает волгоградка, практически все постояльцы отеля, в том числе и взрослые, переболели. Некоторых детей с мамами увозили в инфекционку.

- Симптомы у детей одинаковые – рвота, диарея, температура, слабость. Но их трудно уберечь от случайного попадания воды в нос или рот, поэтому риск заболеть очень высок. Мы вернулись в Волгоград и сразу пошли к педиатру. Хоть ребенок с виду здоров, жалоб нет, но мы сдали анализы. К счастью, они хорошие, - пояснила Ирина.

Важно отметить, что заранее пить сорбенты или другие препараты бесполезно. До инфицирования они никак не спасут от вирусов и бактерий. Лечить симптомы нужно по факту, а лучшая профилактика – гигиена.